Эксперт рассказал о самом масштабном ракетном ударе по объектам на Украине

По объектам на территории Украины во вторник, 15 ноября, был нанесен один из самых мощных ударов крылатыми ракетами за последнее время. И это опровергает слухи, что у Вооруженных сил России якобы заканчивается высокоточное оружие, заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Смысл нынешнего «месседжа» заключается в том, что мы провели разведку после предыдущей серии ударов, определили наиболее уязвимые объекты, которые сейчас пытаются восстановить. И продолжаем дозированно выводить из строя военную и энергетическую инфраструктуру. Министерство обороны демонстрирует, что имеет необходимые ресурсы для поражения важных объектов на всей без исключения территории Украины», — сказал он.

В штабе теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 15 ноября сообщили, что группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) и ДНР при огневой поддержке российской артиллерии освободила поселок Опытное на авдеевском направлении Донецкой Республики.

Накануне в Минобороны объявили о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Павловка ДНР. На следующий день в ведомстве уточнили, что в ходе боев за нее украинские силы потеряли до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты, до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 БПЛА.

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Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар