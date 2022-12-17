«Укрэнерго» заявило о значительном дефиците в энергосистеме страны

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о значительном дефиците в энергосистеме страны. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что дефицит в энергосистеме Украины осложняется непогодой.

«Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно», — говорится в Telegram-канале компании.

Днем ранее несколько регионов Украины были полностью обесточены. Свет и отопление пропали в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Тогда «Укрэнерго» объявило ЧС из-за потери свыше 50% потребления энергетической системы, вечером того же дня режим ЧС был завершен. В тот же день глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что в стране повреждено около девяти объектов генерации и электроподстанции.

16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях. При этом от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах 16 декабря не поступало.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».