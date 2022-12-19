Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве

В Киеве после взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил 19 декабря глава городской военной администрации Сергей Попко.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия», — цитирует его пресс-служба военной администрации.

Объекты критической инфраструктуры повреждены также и в Киевской области, сообщил со своей стороны глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов», — написал Кулеба в Telegram.

Утром в понедельник в Киеве была объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах.

При этом официальной информации об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины от Министерства обороны России не поступало.

17 декабря украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании отметили, что ситуация также осложняется непогодой.

Кличко 16 декабря сообщил, что в случае наступления блэкаута на всех маршрутах общественного наземного транспорта будут работать бесплатные автобусы. При этом метро работать не будет. Станции подземки послужат в качестве пунктов временного пребывания во время воздушной тревоги.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».