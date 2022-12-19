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В «Укрэнерго» назвали тяжелой ситуацию в энергосистеме Украины

«Укрэнерго»: ситуация в энергосистеме Украины тяжелая, введены аварийные отключения
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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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Энергетическая компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся на 19 декабря ситуацию в энергосистеме Украины.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

Утром в понедельник воздушная тревога работала в ряде областей. В частности, сигналы оповещения звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.

В компании указали, что было несколько прилетов в объекты инфраструктуры после ночных ударов со стороны российских войск. Между тем официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.

По данным «Укрэнерго», самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (части, подконтрольной Киеву) , Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Там введены аварийные графики отключений.

Ранее в этот день власти Киева также сообщили, что в украинской столице после взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом же сообщали и в администрации Киевской области.

17 декабря «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании отметили, что ситуация также осложняется непогодой.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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