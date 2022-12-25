На всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет 25 декабря издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, указывается, что слышны взрывы в Киеве. Официально это не подтверждалось.

Сообщается, что первые сигналы воздушной тревоги прозвучали в 9:23 (10:23 мск) в Киеве и Киевской области, а к 9:26 (10:26 мск) на всей территории страны зазвучали предупреждающие сирены.

Ранее, 24 декабря, сообщалась о том, что тревога была объявлена в ряде регионов на юге и востоке Украины. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены, в частности, прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. При этом в Минобороны РФ не сообщало о каких-либо ударах по территории Украины 25 декабря.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».