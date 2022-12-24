В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«На востоке и юге Украины — воздушная тревога», — говорится в сообщении в Telegram.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены, в частности, прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Звуки сирены также раздаются в самом Киеве.
В «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения прекратила выработку одна из электростанций. В стране продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии. По информации национальной энергетической компании, наиболее сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве и Киевской области.
17 декабря национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видна Украина, оставшаяся без электричества. На фотографии видно, что освещение на территории страны значительно сокращено, тогда как в соседних государствах видны яркие световые всполохи городских и инфраструктурных объектов.
Российские войска начали наносить массированные удары по военным объектам Украины и связанным с ними энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
24 декабря в Минобороны РФ не сообщали о новых ударах по территории Украины.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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