Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом 28 декабря сообщил украинский «5 канал».

Более подробной информации не приводится.

Официальной информации от Министерства обороны России по этому поводу не поступало.

Ранее в этот день в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.

В то же время сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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