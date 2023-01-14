На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве

В Киеве 14 января повреждены объекты критической инфраструктуры. В Киевской и соседней Черниговской областях объявлена воздушная тревога, сообщил в субботу замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Ранее в этот день глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщал, что загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Кроме того, уточнил он, обстреляны объекты инфраструктуры в Харькове, в городе приостановило работу метро. Взрывы были слышны в Буче и на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Также в субботу сообщалось, что воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена уже во второй раз за день. Сигналы сирены звучали в Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины.

Официальных комментариев от Минобороны России в этот день не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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