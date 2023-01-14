СМИ сообщили о звуках взрывов и остановке движения метро в Харькове

Украинское издание «Общественное. Харьков» утром в субботу, 14 января, сообщает о звуках взрывов в Харькове.

Кроме того, в городе приостановлено движение метро по всем линиям подземки. Об этом уведомила пресс-служба Харьковского метрополитена.

Незадолго до этого стало известно, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога, которая на данный момент работает также в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Помимо этого, украинские СМИ утром в субботу сообщали о звуках взрывов в левобережной части Киева и в Буче.

Официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».