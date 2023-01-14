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Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и Буче

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Jinbo
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Звуки взрывов раздаются в левобережной части Киева и в Буче утром в субботу, 14 января. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в обоих городах воздушная тревога не объявлялась.

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Добавляется, что очевидцы сообщают о звуках взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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