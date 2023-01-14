На Украине сообщили о воздушной тревоге в шести областях страны
Воздушная тревога утром в субботу, 14 января, объявлена в шести областях Украины. Такие данные следуют из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Так, тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Незадолго до этого украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в левобережной части Киева и в Буче.
Официальных комментариев от Минобороны России не поступало.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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