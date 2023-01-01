Арестович выступил за установление монархии на Украине

Происходящее на Украине напоминает «Властелина колец», и в стране необходимо установить монархию. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Если мы в сценарии «Властелина колец», а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить всё московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира», — сказал он в интервью Олегу Скрипке, опубликованному в YouTube.

Арестович также упомянул, что в Испании монархию восстановили после правления Франсиско Франко, добавив, что подобное движение есть и во Франции.

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