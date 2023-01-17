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Алексей Арестович сообщил об уходе в отставку

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Фото: commons.wikimedia.org
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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Соответствующий пост он опубликовал во вторник, 17 января, на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

«Принципиальная ошибка — значит, в отставку», — добавил он.

Ранее, 14 января, Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 16 января в Telegram-канале сообщил о начале сбора подписей среди депутатов за увольнение Арестовича после его заявления о причине разрушения части дома в Днепре.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины, указав на утверждения украинских представителей. Он отметил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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