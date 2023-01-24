Замминистра обороны Украины Шаповалов подал в отставку

Заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), подал в отставку. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам. Отмечается, что Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ.

«Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла», — говорится в заявлении Минобороны.



Резников уже одобрил отставку Шаповалова.

Ранее в этот день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил увольнение Кирилла Тимошенко с должности замруководителя офиса главы государства. По данным издания «Страна.ua», пост Тимошенко займет глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Накануне Зеленский сообщил о кадровых перестановках. В частности, он указал, что ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти, в том числе в правоохранительной системе.

На прошлой неделе заявление об отставке написал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.