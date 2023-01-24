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Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса

Президент Украины Зеленский уволил Тимошенко с поста замглавы своего офиса
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский 24 января уволил Кирилла Тимошенко с должности замруководителя офиса главы государства.

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Ранее в этот же день Тимошенко опубликовал в Telegram-канале фотографию с заявлением об увольнении.

«Уволить Тимошенко <...> согласно поданному заявлению», — говорится в указе на сайте президента Украины.

По данным издания «Страна.ua», пост Тимошенко займет глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Накануне Зеленский сообщил о кадровых перестановках. В частности, он указал, что ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти, в том числе в правоохранительной системе.

На прошлой неделе заявление об отставке написал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

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