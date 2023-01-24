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Замглавы офиса президента Украины Тимошенко написал заявление об увольнении

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Фото: Соцсети
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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом во вторник, 24 января, он сообщил в своем Telegram-канале.

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В сообщении политик поблагодарил президента страны и глав областных военных администраций, с которыми, по его словам, удалось «построить самую мощную команду в стране».

Пост Тимошенко подкрепил своей собственной фотографией с заявлением об увольнении.

Президент страны Владимир Зеленский уже издал указ об увольнении Тимошенко с поста замглавы офиса президента. По данным украинских СМИ, его пост может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Накануне Зеленский также сообщил о кадровых перестановках. В своем видеообращении в Telegram он указал, что ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти, в том числе в правоохранительной системе.

Помимо этого в отставку в ближайшее время уйдут главы областных военных администраций Днепропетровской и Сумской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

По словам Зеленского, часть решений будет принята 24 января.

Ранее в этом месяце заявление об отставке написал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Политик сообщил об этом 17 января, заявив, что таким образом решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

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