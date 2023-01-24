Кабмин Украины отправил в отставку четырех замминистров и пять глав регионов

Кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается во вторник, 24 января, в Telegram-канале украинского правительства.

В частности, со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра развития общин и территорий Иван Лукеря, замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода и замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Так же были поддержаны предложения президента Украины Владимира Зеленского об увольнении следующих должностных лиц: главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, главы Запорожской области Александра Старухи, главы Киевской области Алексея Кулебы и глав Сумской и Херсонской областей Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича соответственно.

Сообщается также о назначении на должность заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента экс-главу киевской областной администрации Алексея Кулебу.

23 января президент Украины анонсировал кадровые перестановки во властных структурах. Украинский лидер предупредил, что изменения в том числе коснутся правоохранительных органов страны.

На следующий день заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram фото с заявлением об отставке. Причин такого решения он не назвал, но поблагодарил президента и глав областных военных администраций, с которыми, по его словам, удалось «построить самую мощную команду в стране».

Издание «Страна», ссылаясь на собственные источники, утверждает, что причиной увольнения Тимошенко стали подозрения по ряду уголовных дел о коррупции в его отношении.

Также 24 января подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. В его задачи входило тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это решение обусловлено недавним скандалом с закупкой продуктов для украинских войск по завышенным ценам. Чиновник сам настоял на увольнении во избежание создания угрозы для стабильного обеспечения ВСУ.

Третьим за день кадровым изменением оказалось увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора Украины. Украинские СМИ называют причиной увольнения скандал с отпуском Симоненко в Испании. По данным источников, заместитель генпрокурора ослушался Зеленского и выехал на 10 дней в Европу.

На прошлой неделе в отставку подал главный спикер офиса Зеленского — советник руководителя органа Алексей Арестович. Предпосылкой к этому послужил скандал с его высказыванием об обрушении части дома в Днепре. Тогда политик назвал причиной ЧП работу системы противовоздушной обороны Украины.

При этом в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин назвал отставку Арестовича политическим маневром. По его мнению, «беспринципный политтехнолог» таким образом решил проверить, имеется ли у него поддержка.