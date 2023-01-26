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СМИ связали увольнение украинских чиновников с приказом Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Внезапные массовые отставки чиновников на Украине проводились для того, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева. Такое мнение высказал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович в статье от 24 января.

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Он отметил, что Украина сейчас доведена до состояния, когда уже не может обойтись без западной поддержки и вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь со стороны западных стран не прекращалась.

При этом Марьянович обратил внимание, что после массовых отставок чиновников на Украине, Запад немедленно объявил о поставках танков Киеву. В частности, о положительном решении по этому поводу, как сообщалось 25 января, объявили США и Германия.

В этой связи обозреватель предположил, что массовые отставки украинских чиновников были заранее спланированы, а список на увольнение составили за пределами Украины.

«Отчасти чистка стала неожиданностью, поскольку кадры вокруг (президента Украины) Владимира Зеленского казались весьма стабильными с начала вооруженного конфликта, и ничто не выдавало, по крайней мере внешне, какой-то напряженности», — подчеркнул Марьянович.

24 января кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Также были уволены заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора страны Алексей Симоненко и глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

По данным украинских СМИ, увольнение Тимошенко связано с тем, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) подозревает его в нескольких эпизодах коррупции. Со своей стороны Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставил должность на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

21 января издание «Украинская правда» сообщило, что сотрудники НАБУ задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и указали, что он будет уволен с должности.

До этого, 17 января, с поста советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.

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