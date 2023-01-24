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Сразу два замминистра инфраструктуры Украины подали в отставку

Два замминистра инфраструктуры Украины Лукеря и Негода подали в отставку
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Фото: Соцсети
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Сразу два заместителя министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода подали 24 января в отставку.

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«Решение было принято мной в начале года, но, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическая формулировка совпала на этой неделе», — написал Лукеря на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Он также пообещал в скором времени анонсировать, что будет дальше.

Негода о своей отставке также сообщил в соцсети, указав, что «не время и не место делать отчеты». Причину своего ухода он не уточнил.

Вместе с ними на Украине только за текущий день подали в отставку уже пять человек. Заявление об увольнении написал заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замминистра обороны республики Вячеслав Шаповалов и заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко.

По данным украинских СМИ, увольнение Тимошенко связано с тем, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) подозревает его в нескольких эпизодах коррупции. Сообщалось, что его пост может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), ушел в отставку на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скорых масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти страны. Он подчеркнул, что решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти — и в регионах, и в правоохранительной системе».

21 января издание «Украинская правда» сообщило, что сотрудники НАБУ задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и указали, что он будет уволен с должности.

До этого, 17 января, с поста советника главы офиса президента Украины ушел и Алексей Арестович.

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