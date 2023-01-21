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В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета

Комитет Верховной рады вызвал руководство минобороны Украины по вопросу разворовывания бюджета
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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Об этом сообщило 21 января украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию зампредседателя комитета Марьяны Безуглой.

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Ранее в субботу Безуглая рассказала на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской), что «астрономические наценки» в закупках минобороны Украины можно обнаружить не только по продовольствию. По ее словам, в настоящее время в ведомстве идет проверка.

О воровстве бюджета министерства обороны Украины писало издание «Зеркало недели». Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий.

Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

9 января стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.

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