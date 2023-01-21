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Украинские СМИ раскрыли схему воровства средств на продовольствие для ВСУ

Украинские СМИ сообщили, что в минобороны страны воруют деньги на закупках продовольствия для воинских частей
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украинский журналист рассказал 21 января о воровстве бюджета министерства обороны страны на продовольствие для военнослужащих.

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«Тыловые крысы минобороны <...> «пилят» на продовольствии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше, чем при мирной жизни», — под таким заголовком украинское издание «Зеркало недели» выпустило статью.

Автор материала, ссылаясь на источник из ведомства, рассказал, что минобороны Украины заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удаленных от районов активных боевых действий.

Договор был заключен в конце декабря 2022 года, сумма контракта превышает $371 млн. Согласно данным издания, цены на продукты питания, указанные в договоре, завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

«Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в два-три раза! Минобороны законтрактовало яйца по 17 гривен (почти 32 рубля. — Ред.) за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 гривен (13 рублей. — Ред.) за штуку. <...> Куриное бедро заказали по 120 гривен за кг (почти 223 рубля. — Ред.), а в магазине — 80 гривен (около 149 рублей. — Ред.)», — рассказал журналист.

Автор материала уточнил, что цены сравняются с розничными, в которые уже заложены и прибыль производителя, и наценка магазина. Без этого при заказе продуктов оптом цены, как правило, ниже.

По данным издания, эта фирма фигурировала в 2021 году в уголовном деле нацполиции Украины. Утверждается, что в тот год «Актив Компани» для участия в тендере на поставку говядины для тюрем и СИЗО якобы подала подделанный акт, который не соответствовал действительности. А в 2021 году налоговая служба Украины аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.

9 января стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.

Также в августе прошлого года полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал «Известиям», что военнослужащие ВСУ не получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

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