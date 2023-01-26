Медведев предрек исчезновение Зеленского и Украины без оружия и денег Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 26 января заявил, что ни Украина, ни президент страны Владимир Зеленский не просуществуют ни дня без натовского оружия и западных денег.

Он раскритиковал Зеленского за слова о том, что ему не с кем и не о чем говорить и он вовсе не понимает, кто принимает решения в России. При этом, по словам Медведева, украинский президент позиционирует себя в качестве «крупного государственного деятеля» и «фигуры вселенского масштаба».

«Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической. Но внешне бессмысленные заявления <...> служат обоснованием для новых подачек», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский, ежедневно требуя денег и оружия, пытается убедить Запад, что он всё контролирует и противник его боится. Как следствие, по мнению Медведева, украинский президент начинает верить в этот бред.

«Тем более что бред всячески поддерживают западные эскулапы <...> и делают пациенту <...> денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние», — добавил Медведев.

Накануне Германия подтвердила намерение отправить Украине немецкие танки Leopard 2, а США сообщили о планах передать Киеву американские M1 Abrams.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Бывший президент США Дональд Трамп указал, что передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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