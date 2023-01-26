Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ предупредил о последствиях прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении
Мир
WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета обслуживания рейсов из России
Мир
Глава минобороны Италии опроверг поставку Римом беспилотников Киеву
Мир
Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций
Спорт
Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024
Общество
Издателю «Медиазоны» Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Писатель Прилепин отправился в составе Росгвардии в зону спецоперации
Мир
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Мир
Власти Великобритании раскритиковали МОК за возможность допуска россиян к состязаниям
Мир
В Грузии опровергли переговоры о морском сообщении между Сочи и Батуми
Мир
Во Франции заявили о давлении на Макрона для поставок танков Киеву
Мир
Единственное судно с удобрениями РФ под эгидой ООН так и не дошло до Малави
Сюжет:

Медведев предрек исчезновение Зеленского и Украины без оружия и денег Запада

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 26 января заявил, что ни Украина, ни президент страны Владимир Зеленский не просуществуют ни дня без натовского оружия и западных денег.

Он раскритиковал Зеленского за слова о том, что ему не с кем и не о чем говорить и он вовсе не понимает, кто принимает решения в России. При этом, по словам Медведева, украинский президент позиционирует себя в качестве «крупного государственного деятеля» и «фигуры вселенского масштаба».

Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
Тяжелая техника западного производства не изменит стратегическую обстановку на фронтах СВО, считают эксперты

«Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической. Но внешне бессмысленные заявления <...> служат обоснованием для новых подачек», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский, ежедневно требуя денег и оружия, пытается убедить Запад, что он всё контролирует и противник его боится. Как следствие, по мнению Медведева, украинский президент начинает верить в этот бред.

«Тем более что бред всячески поддерживают западные эскулапы <...> и делают пациенту <...> денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние», — добавил Медведев.

Накануне Германия подтвердила намерение отправить Украине немецкие танки Leopard 2, а США сообщили о планах передать Киеву американские M1 Abrams.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Бывший президент США Дональд Трамп указал, что передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023