Конфликт на Украине закончится, когда российские военные покинут ее территорию, считает президент страны Владимир Зеленский.

«Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, то <спецоперация> прекратится. Вот и всё», — сказал он в опубликованном 26 января интервью телеканалу Sky News.

В то же время Зеленский отверг возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что ему это неинтересно.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина. Он подчеркнул, что украинский лидер, вопреки своим обещаниям, не решил проблему Донбасса, не выполнил Минские договоренности, зато готовился к вооруженному противостоянию с Россией.

При этом, как ранее отмечал Песков, у киевского режима семь пятниц на неделе. Сначала Зеленский заявлял об открытости к переговорам, затем говорил о нежелании общаться с Москвой и законодательно запретил переговорный процесс.

При этом Зеленский продолжает высказываться о своем видении завершения украинского кризиса. Так, 15 декабря прошлого года он заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем. Несколькими днями ранее условий было три: Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

МИД РФ указывал, что все выдвигаемые Киевом условия сомнительные и не отражают сложившейся на сегодняшний день реальности. Кроме того, Песков заявил, что предложенные Зеленским «шаги к миру» ведут к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

На прошлой неделе первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал в беседе с «Известиями», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой.

18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна благодаря единству и сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. 25 января глава государства в очередной раз подчеркнул, что главные цели спецоперации — защита людей Донбасса и всей России в целом.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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