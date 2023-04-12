Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными

Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн

Херш: Зеленский и его окружение присвоили себе $400 млн из средств на закупку дизеля
0
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву для закупок дизеля. Об этом в среду, 12 апреля, заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Украинский лидер и многие из его окружения снимали несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков ЦРУ, в прошлом году было присвоено по меньшей мере $400 млн», — написал корреспондент в статье, размещенной на его странице на Substack.

По его словам, Зеленский покупал российское топливо со скидкой, а оплачивалось это за счет американских налогоплательщиков. Неизвестно, сколько украинские власти платили за галлон, добавил Херш.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Ранее, 19 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский мог бы потратить 10% западной помощи на реинтеграцию Донбасса в рамках Минских соглашений, но не сделал этого. Дипломат пришла к выводу, что всему виной «национализм, коррупция и наркотики».

30 января арабский канал «Аль-Арабия» показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. Отмечалось, что еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. Согласно приведенным в эфире данным из «досье Пандоры», президент Украины с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями. Эти друзья помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015 году, уточнили в программе.

До этого, 25 января, публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator написал, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023