Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, которые были переданы Киеву для закупок дизеля. Об этом в среду, 12 апреля, заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Украинский лидер и многие из его окружения снимали несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков ЦРУ, в прошлом году было присвоено по меньшей мере $400 млн», — написал корреспондент в статье, размещенной на его странице на Substack.

По его словам, Зеленский покупал российское топливо со скидкой, а оплачивалось это за счет американских налогоплательщиков. Неизвестно, сколько украинские власти платили за галлон, добавил Херш.

Ранее, 19 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский мог бы потратить 10% западной помощи на реинтеграцию Донбасса в рамках Минских соглашений, но не сделал этого. Дипломат пришла к выводу, что всему виной «национализм, коррупция и наркотики».

30 января арабский канал «Аль-Арабия» показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. Отмечалось, что еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. Согласно приведенным в эфире данным из «досье Пандоры», президент Украины с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями. Эти друзья помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015 году, уточнили в программе.

До этого, 25 января, публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator написал, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.