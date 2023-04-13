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США пообещали предоставить помощь для восстановления Украины

Нуланд пообещала Украине американскую помощь в восстановлении страны
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

«Задача перед нами сложная. Вместе мы работаем над тем, как оказать поддержку украинским военным», — сказала она во время выступления на форуме о партнерстве США–Украина.

Также, по словам Нуланд, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ. Замгоссекретаря добавила, что, помимо основных вопросов, в перспективе необходимо углубить интеграцию страны с Европой и сделать украинскую продукцию более представленной в цепочках поставок.

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Накануне Всемирный банк одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, предполагается обеспечить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. В нее вошли более 2,6 тыс. электрогенераторов, 70 км стальных труб для отопления, мобильные электростанции мощностью 28 МВт и около 360 обогревательных палаток.

В конце прошлого года министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о состоянии энергосистемы страны. По его словам, порядка 50% энергообъектов страны повреждено, часть — полностью уничтожена.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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