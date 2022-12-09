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На Украине заявили о повреждении 50% критической инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Кубраков: 50% инфраструктуры повреждено, часть — уничтожена
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Порядка 50% критической инфраструктуры Украины повреждено, часть — полностью уничтожена, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в пятницу, 9 декабря.

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«Около 50% критической для электроснабжения инфраструктуры Украины сильно повреждено, а часть полностью уничтожена», — цитирует его CNN.

Он отметил, что для защиты от ракет Украина использует «большие мешки с песком».

Журнал Newsweek 6 декабря предрек крах энергетики Украины к концу 2022 года. По оценкам экспертов, вся национальная энергосистема страны может быть разрушена в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся. При этом предприятиям, которые работают от генераторов, придется повышать цены на продукцию, чтобы покрыть растущие расходы.

Ранее в этот день глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы восстановить неполадки в электроснабжении.

1 декабря киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

23 ноября Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и так далее.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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