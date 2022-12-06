В Киевской области сообщили об отсутствии света у половины жителей

Половина жителей Киевской области остаются без электричества. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. В настоящее время около половины области остается без света», — сказал Кулеба на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы вернуться к плановым графикам.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после российских ракетных обстрелов. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится в течение нескольких дней.

В ноябре Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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