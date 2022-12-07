Newsweek предрек крах энергетике Украины к концу года

Энергоснабжение Украины может выйти из строя к концу 2022 года. Такой прогноз сделала международная гуманитарная организация Mercy Corps, о чем 6 декабря написал журнал Newsweek.

Отмечается, что приблизительно 50% энергосетей Украины повреждены. По оценкам экспертов, вся национальная энергосистема страны может быть разрушена в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся.

«Чего мы опасаемся, так это того, что ... в какой-то момент энергосистема [Украины] столкнется с ситуацией критического массового отказа», ― предупредил директор по реагированию организации Майкл Янг.

По мнению Янга, перебои в подаче электроэнергии могут затянуться на несколько недель. Это не только лишит миллионы украинцев энергии, но и парализует промышленность страны, а это приведет к росту безработицы в стране.

При этом предприятиям, которые работают от генераторов, придется повышать цены на продукцию, чтобы покрыть растущие расходы.

Ранее, 6 декабря, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.

1 декабря киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

23 ноября Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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