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Киев может остаться без тепла и воды до весны

Виталий Кличко: Киев может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки лишится отопления
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Фото: соцсети
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Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на сутки пропадет отопление. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал мэр города Виталий Кличко в ходе выступления на Киевском форуме безопасности.

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«Если в течение 24 часов при внешней температуре -5 не будет отопления и воды, то нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно», — заявил Кличко.

Он добавил, что при таком сценарии пункты обогрева не смогут помочь людям.

«В городе на сегодняшний день проживает 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и 5 тыс. будет мало», — резюмировал он.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В тот же день Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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