Минобороны подтвердило нанесение массированного удара по объектам Украины

Российские войска в среду, 23 ноября, нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены, сообщил 24 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что российские войска не нанесли ни одного удара по целям в черте Киева. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в жилых кварталах столицы Украины.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В разных частях региона наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

15 ноября российские войска также нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты были поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».