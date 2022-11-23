Власти Киевской области сообщили о полном отключении света

Киевская область полностью обесточена. Об этом в среду, 23 ноября, заявил глава администрации региона Алексей Кулеба.

«Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. <...> Также частично нет отопления», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Киеве также было приостановлено водоснабжение, есть перебои со светом. В ряде районов города наблюдаются неполадки с мобильной связью.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели во многих украинских регионах, в том числе в Киеве, Винницкой области, Львовской, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В ряде областей наблюдаются перебои с электроснабжением. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об отключении света в городе. Без света осталась и вся Одесская область.

22 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».