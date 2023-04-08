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Медведев предрек исчезновение Украины

Медведев: Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. Об этом 8 апреля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте».

По словам политика, Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб. При этом Украина не нужна и США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях.

Латинской Америке Украина не нужна, так как деньги, потраченные на конфликт, можно было бы направить на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств. Азия тоже не желает принимать Украину, так как на ее примере видно, как Запад устраняет державы-конкуренты.

Россия же, по словам Медведева, не нуждается в Украине и в ходе спецоперации защищает своих соотечественников, живущих в Донбассе.

Наконец, даже украинским гражданам не нужна их страна во главе с «нацистской верхушкой».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — заключил Медведев.

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Ранее, 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной на данный момент невозможны. По его словам, РФ может использовать перемирие для перегруппировки войск и начала наступательных действий.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что затягивание украинского конфликта вредит всем странам. Он также назвал единственным правильным выходом из ситуации политическое урегулирование.

6 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США и НАТО, вместо того чтобы критиковать Китай, взять на себя ответственность за конфликт на Украине. Она указала, что Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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