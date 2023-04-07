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Cи Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех стран

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Фото: REUTERS/Stringer
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Затягивание конфликта на Украине вредит всем странам, заявил в пятницу, 7 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном в китайском городе Гуанчжоу.

«Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации», — отметил китайский лидер, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он также назвал единственным правильным выходом из ситуации политическое урегулирование.

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Помимо этого, по словам Си Цзиньпина, Китай всегда выступал за честность и справедливость в отношении решения конфликта на Украине и не руководствовался личными интересами.

Ранее, 6 апреля, председатель КНР в ходе переговоров с Макроном в Пекине отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет. Он уточнил, что сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

Ранее в этот же день издание Politico написало о том, что Макрон не смог убедить главу КНР изменить позицию касаемо конфликта на Украине. Издание отметило, что китайский лидер на переговорах повторил свою точку зрения об украинском конфликте, подчеркнув, что «у всех сторон есть разумные опасения по поводу безопасности», однако даже не намекнул на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы закончить конфликт, указали авторы статьи.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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