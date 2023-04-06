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СМИ заявили о неизменности позиции Си Цзиньпина по Украине после встречи с Макроном

Politico: Макрону не удалось заставить лидера КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине
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Фото: REUTERS/Ng Han Guan
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию касаемо конфликта на Украине. Об этом 6 апреля сообщает издание Politico.

Китайский лидер на переговорах повторил свою точку зрения об украинском конфликте, подчеркнув, что «у всех сторон есть разумные опасения по поводу безопасности», однако даже не намекнул на то, что он будет использовать свое влияние, чтобы закончить конфликт, указали авторы статьи.

«Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным»,— цитирует слова Си Цзиньпина издание.

Он добавил, что мирные переговоры по ситуации на Украине должны быть возобновлены как можно скорее с учетом разумных опасений по поводу безопасности всех сторон и стремления к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.

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Ранее в этот день Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к проведению мирных переговоров по Украине.

Также на встрече президент Франции заявил, что страна выступает против использования ядерного оружия в конфликте на Украине.

После переговоров президента Франции с председателем КНР в этот день стало известно, что китайский лидер готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Днем ранее, 5 апреля, Макрон в ходе официальной поездки в КНР заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией. В связи с этим он указал на важность поддержания диалога с Китаем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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