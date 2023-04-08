Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной на данный момент невозможны. Об этом 7 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.

«Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря, Россия может использовать перемирие для перегруппировки войск и начала наступательных действий спустя какое-то время.

Также Блинкен в интервью сообщил, что контрнаступление Украины может начаться в ближайшие недели.

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля предположил, что контрнаступление ВСУ будет в Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.