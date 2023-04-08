Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник
Общество
В Благовещенске спасатели освободили застрявшего в бетонной плите щенка
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Армия
Костромские десантники при помощи зениток уничтожили украинских боевиков в лесу
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Тульский школьник нашел и отнес в полицию сумку с 200 тыс. рублей и медалями СВО
Сюжет:

Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Энтони Блинкен: переговоры о прекращении огня на Украине в настоящее время невозможны
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной на данный момент невозможны. Об этом 7 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.

«Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря, Россия может использовать перемирие для перегруппировки войск и начала наступательных действий спустя какое-то время.

Также Блинкен в интервью сообщил, что контрнаступление Украины может начаться в ближайшие недели.

Гости с Северска: российская армия отбила контратаку ВФУ в Донбассе
После окончания распутицы активность противника усилится, но наши подразделения к этому готовы, считают эксперты

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля предположил, что контрнаступление ВСУ будет в Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023