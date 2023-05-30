Отменный выбор: за что Венгрию хотят лишить права председательства в ЕС
В многолетней битве Евросоюза с Венгрией — новый интересный поворот. Европарламент решил попытаться отменить председательство Будапешта в Совете ЕС, которое должно перейти к нему в порядке ротации на вторую половину 2024 года. На том основании, что многочисленные нарушения Венгрией законодательства Евросоюза делают ее непригодной для этой важной роли. Какие альтернативы этой радикальной мере есть у ЕС и за что в реальности наказывают Будапешт — в материале «Известий».
Культура отмены
Резолюция, ставящая под сомнение способность Венгрии адекватно справиться с задачей председательства страны в Совете ЕС, появилась на прошлой неделе. И уже 1 июня Европарламент намерен выставить ее на голосование. Как считают авторы и те, кто разделяет их мнение (а поддержку документу уже высказали сразу пять групп внутри ЕП), Будапешт нарушил «основные ценности» Евросоюза и принцип «искреннего сотрудничества» с другими странами блока, а потому его способность встать во главе объединения 27 стран на полгода вызывает резонные сомнения.
Роль председателя ЕС переходит к Венгрии во второй половине 2024-го. И хотя страна-председатель вовсе не получает на полугодовой период такого же политического влияния на формирование повестки, как постоянные органы ЕС, она играет заглавную роль в переговорах по общеевропейским законам. А Венгрия, как считают многие в ЕС, долгие годы идет с ними вразрез.
Законной силы резолюция ЕП иметь не будет, она носит лишь рекомендательный характер. Однако, как прописывают авторы документа, они уповают, что Совет ЕС к этой рекомендации прислушается и лишит Будапешт права на власть по ротации, иначе законодательный орган единой Европы примет «соответствующие меры».
— Европарламент всегда был более радикален по отношению к Будапешту, чем Еврокомиссия. Этим шагом парламент также оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы она не уступала Венгрии, которую, по их обоснованию, нельзя считать функционирующей демократией, — заметил «Известиям» венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты Magyar Nemzet Габор Штир. — Однако что действительно беспокоит сильно политизированный ЕП, так это то, что Орбан получит больше возможностей для выступлений через пост президента. Причем в критическое для ЕС время.
Впрочем, так как никого раньше не пробовали отстранить от председательства, попытка провернуть такое с Венгрией потребует принятия нового закона и его одобрения квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС. Сторонники этого беспрецедентного шага даже продумали, кого отрядить на замену: так, некоторые уже предложили «раскидать» шесть месяцев отменяемого венгерского председательства между более благонадежными Бельгией и Испанией, чьи сроки предшествуют венгерскому.
Вторым возможным вариантом европейские юристы называют идею оставить штрафника в обещанной ему роли, но отобрать у него председательство на встречах, где наверняка возникнет конфликт интересов (то есть по правовой тематике).
Наконец, еще одной альтернативой может стать перенос венгерского председательства на более поздний срок. Это позволит обойтись без изменения действующих правил, так как прецеденты уже были — к настоящему моменту изначально определенный порядок председательства той или иной страны менялся уже шесть раз, правда, преимущественно по причине вступления в ЕС новых государств.
Навалилось
Идея отмены председательства Венгрии стала своего рода апогеем борьбы Брюсселя против Будапешта за его предполагаемые нарушения прав, свобод и ценностей объединенной Европы. Несколько лет назад против Венгрии уже запустили разбирательство по ст. 7 Лиссабонского договора за подрыв независимости судебной системы, академической свободы, свободы слова и прессы. И в прошлом году Будапешт даже лишили довольно существенного транша из общего бюджета ЕС на основании несоответствия национальной судебной реформы общеевропейским нормам.
Впрочем, в Евросоюзе точили зуб на Венгрию, а точнее, конкретно на ее премьера Виктора Орбана, и по целому ряду других причин.
Во-первых, за коррупцию. Именно этой проблемой Брюссель весной прошлого года обосновал решение лишить Венгрию на пару с Польшей первого транша средств из фонда Евросоюза, направленного на спасение экономик стран-членов после пандемии коронавируса. Во-вторых, помимо упреков в общей эрозии демократии, недовольство Брюсселя давно вызывала и позиция Будапешта в отношении мигрантов. Как известно, пока страны ЕС принимали у себя беженцев по квотам в знак общеевропейской солидарности перед лицом общего вызова, венгерское правительство просто не стало пускать к себе никого и даже пыталось засудить ЕС за политику распределения мигрантов (впрочем, в этом венгры оказались не одиноки — фактический бойкот беженцам устроили и другие восточноевропейские страны).
Ну и, конечно, настоящим бельмом на глазу либеральных европейских политиков остается целый ряд венгерских законов, ограничивающих права секс-меньшинств. Если во многих странах ЕС представителям ЛГБТ разрешены однополые браки, то в Будапеште даже в конституции было решено прописать, что отцом должен быть мужчина, а матерью — женщина. Недавно же парламент страны одобрил законопроект, разрешивший доносы на однополые пары, совместно воспитывающие детей. Однако в апреле президент Венгрии Каталин Новак неожиданно отклонила этот законопроект, сочтя, что текст не согласуется с правовыми нормами ЕС. Это стало первым за всё время правления Орбана президентским вето на важный идеологический законопроект.
Но неудовольствия ЕС это никак не рассеяло. «Мы знаем, что они говорят о мигрантах и правах ЛГБТ», — отметила в мае одна из авторов нынешней резолюции в ЕП, француженка Гвендолин Дельбос-Корфилд, представляющая группу «зеленых», подразумевая, что стране с такой позицией негоже давать право выступать от имени всех 27 членов ЕС.
По совокупности грехов
В пресс-службе правительства Венгрии, куда «Известия» обратились за комментариями, в ответ сослались на недавний твит своего госсекретаря по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Золтана Ковача. В нем он без обиняков пояснил реальную причину нападок на страну. «Им не нравится позиция Венгрии, выступающей за мир, и они стремятся втянуть нас в конфликт», — написал он, имея в виду взгляды страны в отношении событий на Украине.
Как известно, власти Венгрии осудили СВО России, но при этом с самого начала конфликта подчеркивали, что рассчитывают на его мирное урегулирование и видят важным продолжение экономического сотрудничества с Москвой. Все последние полтора года венгерское правительство вкладывало немало энергии в то, чтобы некоторые санкции против РФ на уровне ЕС не прошли. И наконец, Будапешт не только сам отказался от предоставления военной помощи Украине, но и выступил против транзита оружия для Киева через свою территорию.
— Да, в Венгрии, как и везде, есть проблемы в области верховенства закона, но на самом деле Брюсселю не нравится суверенная политика правительства, — признал Габор Штир. — Позиция Венгрии в отношении внешней политики и санкций является лишь частью этого. Противостояние уже началось, а <события на Украине> только усилили споры. Теперь в Брюсселе каждое мнение, отличное от мейнстрима, расценивают как попытку расколоть Запад и Евросоюз.
Схожее мнение «Известиям» высказал и доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев: Венгрия действительно нарушает некоторые свои обязательства, которые страна брала на себя при вступлении в ЕС, но, если бы ее внешняя политика была другой, ей могли бы это простить — максимум срезали бы финансирование.
— Венгрии не могут простить не только ее подход к Украине, но также и то, что она фактически стала входными воротами в Европу для КНР — китайцы разместили в стране свое производство Huawei. Поэтому наказывают ее по совокупности, поскольку страна идет совсем не в ногу с ЕС как в плане внешней политики, так и в плане ценностей, — заметил эксперт «Известиям».
Впрочем, по его мысли, до начала срока венгерского председательства Брюссель и Будапешт будут вести жесткий торг. И, скорее всего, найдут компромисс — например, венгров не станут лишать права председательства, но поставят над ними некоего «надсмотрщика».
Непонятно, как такое решение, которое к тому же нравится далеко не всем в Европейском совете, может быть реализовано, отметил и Габор Штир. Он добавил, что Венгрия считает это не более чем угрозой и продолжает готовиться к своему председательству.