Отменный выбор: за что Венгрию хотят лишить права председательства в ЕС

В многолетней битве Евросоюза с Венгрией — новый интересный поворот. Европарламент решил попытаться отменить председательство Будапешта в Совете ЕС, которое должно перейти к нему в порядке ротации на вторую половину 2024 года . На том основании, что многочисленные нарушения Венгрией законодательства Евросоюза делают ее непригодной для этой важной роли. Какие альтернативы этой радикальной мере есть у ЕС и за что в реальности наказывают Будапешт — в материале «Известий» .

Культура отмены

Резолюция, ставящая под сомнение способность Венгрии адекватно справиться с задачей председательства страны в Совете ЕС, появилась на прошлой неделе. И уже 1 июня Европарламент намерен выставить ее на голосование . Как считают авторы и те, кто разделяет их мнение (а поддержку документу уже высказали сразу пять групп внутри ЕП), Будапешт нарушил «основные ценности» Евросоюза и принцип «искреннего сотрудничества» с другими странами блока, а потому его способность встать во главе объединения 27 стран на полгода вызывает резонные сомнения .

Роль председателя ЕС переходит к Венгрии во второй половине 2024-го. И хотя страна-председатель вовсе не получает на полугодовой период такого же политического влияния на формирование повестки, как постоянные органы ЕС, она играет заглавную роль в переговорах по общеевропейским законам. А Венгрия, как считают многие в ЕС, долгие годы идет с ними вразрез.

Законной силы резолюция ЕП иметь не будет, она носит лишь рекомендательный характер. Однако, как прописывают авторы документа, они уповают, что Совет ЕС к этой рекомендации прислушается и лишит Будапешт права на власть по ротации, иначе законодательный орган единой Европы примет «соответствующие меры».

Фото: Global Look Press/European Union

— Европарламент всегда был более радикален по отношению к Будапешту, чем Еврокомиссия. Этим шагом парламент также оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы она не уступала Венгрии, которую, по их обоснованию, нельзя считать функционирующей демократией , — заметил «Известиям» венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты Magyar Nemzet Габор Штир. — Однако что действительно беспокоит сильно политизированный ЕП, так это то, что Орбан получит больше возможностей для выступлений через пост президента. Причем в критическое для ЕС время .

Впрочем, так как никого раньше не пробовали отстранить от председательства, попытка провернуть такое с Венгрией потребует принятия нового закона и его одобрения квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС. Сторонники этого беспрецедентного шага даже продумали, кого отрядить на замену: так, некоторые уже предложили «раскидать» шесть месяцев отменяемого венгерского председательства между более благонадежными Бельгией и Испанией , чьи сроки предшествуют венгерскому.

Вторым возможным вариантом европейские юристы называют идею оставить штрафника в обещанной ему роли, но отобрать у него председательство на встречах , где наверняка возникнет конфликт интересов (то есть по правовой тематике).

Наконец, еще одной альтернативой может стать перенос венгерского председательства на более поздний срок . Это позволит обойтись без изменения действующих правил, так как прецеденты уже были — к настоящему моменту изначально определенный порядок председательства той или иной страны менялся уже шесть раз, правда, преимущественно по причине вступления в ЕС новых государств.

Навалилось

Идея отмены председательства Венгрии стала своего рода апогеем борьбы Брюсселя против Будапешта за его предполагаемые нарушения прав, свобод и ценностей объединенной Европы . Несколько лет назад против Венгрии уже запустили разбирательство по ст. 7 Лиссабонского договора за подрыв независимости судебной системы, академической свободы, свободы слова и прессы. И в прошлом году Будапешт даже лишили довольно существенного транша из общего бюджета ЕС на основании несоответствия национальной судебной реформы общеевропейским нормам.

Впрочем, в Евросоюзе точили зуб на Венгрию, а точнее, конкретно на ее премьера Виктора Орбана, и по целому ряду других причин .

Фото: Global Look Press/Günter Flegar

Во-первых, за коррупцию. Именно этой проблемой Брюссель весной прошлого года обосновал решение лишить Венгрию на пару с Польшей первого транша средств из фонда Евросоюза, направленного на спасение экономик стран-членов после пандемии коронавируса. Во-вторых, помимо упреков в общей эрозии демократии, недовольство Брюсселя давно вызывала и позиция Будапешта в отношении мигрантов. Как известно, пока страны ЕС принимали у себя беженцев по квотам в знак общеевропейской солидарности перед лицом общего вызова, венгерское правительство просто не стало пускать к себе никого и даже пыталось засудить ЕС за политику распределения мигрантов (впрочем, в этом венгры оказались не одиноки — фактический бойкот беженцам устроили и другие восточноевропейские страны).

Ну и, конечно, настоящим бельмом на глазу либеральных европейских политиков остается целый ряд венгерских законов, ограничивающих права секс-меньшинств . Если во многих странах ЕС представителям ЛГБТ разрешены однополые браки, то в Будапеште даже в конституции было решено прописать, что отцом должен быть мужчина, а матерью — женщина. Недавно же парламент страны одобрил законопроект, разрешивший доносы на однополые пары, совместно воспитывающие детей. Однако в апреле президент Венгрии Каталин Новак неожиданно отклонила этот законопроект, сочтя, что текст не согласуется с правовыми нормами ЕС. Это стало первым за всё время правления Орбана президентским вето на важный идеологический законопроект.

Но неудовольствия ЕС это никак не рассеяло. «Мы знаем, что они говорят о мигрантах и правах ЛГБТ», — отметила в мае одна из авторов нынешней резолюции в ЕП, француженка Гвендолин Дельбос-Корфилд, представляющая группу «зеленых», подразумевая, что стране с такой позицией негоже давать право выступать от имени всех 27 членов ЕС.

По совокупности грехов

В пресс-службе правительства Венгрии, куда «Известия» обратились за комментариями, в ответ сослались на недавний твит своего госсекретаря по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Золтана Ковача. В нем он без обиняков пояснил реальную причину нападок на страну. « Им не нравится позиция Венгрии, выступающей за мир, и они стремятся втянуть нас в конфликт », — написал он, имея в виду взгляды страны в отношении событий на Украине.

Как известно, власти Венгрии осудили СВО России, но при этом с самого начала конфликта подчеркивали, что рассчитывают на его мирное урегулирование и видят важным продолжение экономического сотрудничества с Москвой . Все последние полтора года венгерское правительство вкладывало немало энергии в то, чтобы некоторые санкции против РФ на уровне ЕС не прошли. И наконец, Будапешт не только сам отказался от предоставления военной помощи Украине, но и выступил против транзита оружия для Киева через свою территорию.

— Да, в Венгрии, как и везде, есть проблемы в области верховенства закона, но на самом деле Брюсселю не нравится суверенная политика правительства , — признал Габор Штир. — Позиция Венгрии в отношении внешней политики и санкций является лишь частью этого. Противостояние уже началось, а <события на Украине> только усилили споры. Теперь в Брюсселе каждое мнение, отличное от мейнстрима, расценивают как попытку расколоть Запад и Евросоюз.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Схожее мнение «Известиям» высказал и доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев: Венгрия действительно нарушает некоторые свои обязательства, которые страна брала на себя при вступлении в ЕС, но, если бы ее внешняя политика была другой, ей могли бы это простить — максимум срезали бы финансирование.

— Венгрии не могут простить не только ее подход к Украине, но также и то, что она фактически стала входными воротами в Европу для КНР — китайцы разместили в стране свое производство Huawei. Поэтому наказывают ее по совокупности, поскольку страна идет совсем не в ногу с ЕС как в плане внешней политики, так и в плане ценностей, — заметил эксперт «Известиям».

Впрочем, по его мысли, до начала срока венгерского председательства Брюссель и Будапешт будут вести жесткий торг . И, скорее всего, найдут компромисс — например, венгров не станут лишать права председательства, но поставят над ними некоего «надсмотрщика».

Непонятно, как такое решение, которое к тому же нравится далеко не всем в Европейском совете, может быть реализовано, отметил и Габор Штир. Он добавил, что Венгрия считает это не более чем угрозой и продолжает готовиться к своему председательству.