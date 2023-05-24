Венгерское предупреждение: Будапешт не разблокирует транш Киеву

Евросоюз оказывает огромное давление на правительство Венгрии, чтобы склонить Будапешт к согласию на выделение Украине очередного транша в размере €500 млн из Европейского фонда мира, заявили «Известиям» в венгерском кабмине. При этом там уточнили: венгерское правительство не поддержит этот шаг, пока Киев не уберет банк OTP из черного списка. При этом в кабмине отметили, что на поставки оружия Украине уже потрачено €5,7 млрд из Европейского фонда мира. Впрочем, есть у Венгрии и другие вопросы к Киеву, например соблюдение прав этнических венгров в Закарпатье и якобы планы украинского президента Владимира Зеленского повредить нефтепровод «Дружба» — критически важный для Будапешта объект инфраструктуры. Впрочем, европейские дипломаты планируют добиться выделения транша и без согласия всех членов ЕС.

Венгрия дала понять

Главы МИД Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто поругались на встрече глав европейских внешнеполитических ведомств в Брюсселе 22 мая. Причина — «противоречивая» роль, которую играет венгерский банк OTP в украинском кризисе, а также нежелание Будапешта одобрить транш, пишет Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией дипломатов.

В отношениях Будапешта и Киева появился дополнительный элемент напряжения в начале мая, когда Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло OTP Bank Group в список «международных спонсоров войны», поскольку банковская группа продолжает работать в России.

До этого Украина уже обращалась к руководству OTP с требованием покинуть российский рынок, а гендиректор OTP Bank Group Шандор Чани еще в апреле говорил, что банк испытывает давление с украинской стороны.

В ответ на эти действия Киева Будапешт на прошлой неделе заблокировал выделение €500 млн из Европейского фонда мира. «Пока OTP находится в списке, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша <…>», — написал 17 мая Сийярто в своих соцсетях.

Сумма, о которой идет речь, должна была поступить Украине 22 мая, когда и произошла перепалка между Бербок и Сийярто.

В правительстве Венгрии «Известиям» не подтвердили, действительно ли имел место инцидент, однако подчеркнули, что «министр иностранных дел Петер Сийярто еще раз дал понять, что не поддержит выплату последнего взноса Фонда мира до тех пор, пока Украина не удалит банк OTP — финансовое учреждение, не нарушившее никаких положений международного права, — из списка «международных спонсоров войны».

— Европейский союз оказывает огромное давление на правительство Венгрии, чтобы оно одобрило следующий транш в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Тем не менее правительство не откажется от своей приверженности миру, защиты венгерской общины в Закарпатской области Украины и представленных национальных интересов Венгрии, — заявили «Известиям» в кабмине страны.

При этом там подчеркнули, что на поставки оружия на Украину уже потрачено €5,7 млрд из Европейского фонда мира.

— Несмотря на то что Венгрия считает это риском эскалации, мы до сих пор не препятствовали платежам, — добавили в правительстве Венгрии.

Обвинения против OTP в Будапеште называют «ложными и необоснованными».

— Я хочу прояснить, что до тех пор, пока OTP находится в списке «международных спонсоров войны», мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского союза и его государств-членов. То же самое касается санкций, — уточнил ранее глава МИД Венгрии.

Никаких «особых мнений»

По данным польской радиостанции RMF, в случае если Будапешт продолжит выступать против выделения денег Киеву, евродипломаты намерены добиться утверждения транша без участия Венгрии.

При этом у Будапешта к Киеву есть и другие претензии, в частности притеснения этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатской области Украины. Также точкой напряжения стали якобы имевшие место планы Владимира Зеленского взорвать трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, о чем ранее писала The Washington Post.

Сопротивление Венгрии в очередной раз более выпукло ставит вопрос о проблеме принципа принятия решений через единогласное одобрение всеми участниками объединения, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

— Всё больше слышатся голоса — особенно в Германии и во Франции, — что стоит реформировать принцип принятия решений в европейских органах власти в пользу решения большинством голосов, когда можно проигнорировать особое мнение отдельных стран, — сказал Неменский в разговоре с «Известиями».

О том, что в Евросоюзе задумываются о таких изменениях, Politico писала еще в сентябре прошлого года. Инициатива предполагает, что все решения относительно внешней политики объединения, в том числе о введении или снятии санкций, смогут приниматься не консенсусом, а простым большинством голосов стран — членов ЕС. Чтобы поменять принцип принятия решений, требуется согласие 4/5 государств ЕС, это может занять до двух лет.

По данным европейских СМИ, в пользу этой идеи высказываются Германия, Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия. Основная причина — риски, связанные с расширением ЕС. «Там, где сегодня требуется единогласие, риск, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает остальным двигаться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — объяснял тогда логику европейских правительств канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Вместе с тем очевидно, что все эти инициативы в первую очередь направлены против стран Центральной и Восточной Европы, которые в последнее время чаще всего имеют особое мнение, отличающееся от общеевропейского мейнстрима, говорит Олег Неменский.

— С особым мнением в последнее время часто выступают именно Венгрия и Польша. Обеспечение работоспособности органов власти и программ Евросоюза в обход мнения Будапешта и Варшавы — это действительно насущная задача для Брюсселя. Я думаю, так или иначе она будет решаться в ближайшие годы, — сказал эксперт.

При этом Неменский полагает, что «обкатку» подобного формата — когда мнение отдельных стран не учитывается в итоговом решении — как раз удобно проводить на таких «непринципиальных вопросах», как участие в различных фондах помощи и программах помощи Украине. Сама же поддержка Киева в нынешних условиях для ЕС остается принципиально значимым вопросом. «Запад ради этого готов идти на многие жертвы и уступки, поэтому, думаю, если окажется, что с Венгрией не удается договориться по этим вопросам, то попробуют найти механизм обхода венгерского голоса», — подытожил Неменский.