Панская инициатива: Польша претендует на лидерство в Восточной Европе

В польском Люблине состоялся конгресс муниципалитетов стран «Инициативы трех морей», объединившей 12 государств Восточной и Центральной Европы. В ходе саммита обсуждались вопросы развития общей для этих стран инфраструктуры, призванной соединить государства союза более тесными узами. Наибольшую выгоду в данном случае получает Польша, для которой «Инициатива трех морей» — шаг к исполнению давней мечты о создании собственной империи. Подробности — в материале «Известий».

Амбициозные планы

«Инициатива трех морей» («Трехморье») объединяет Австрию, Польшу, Болгарию, Венгрию Латвию, Литву, Эстонию, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию и Чехию. Союз был в свое время создан по инициативе Польши, и именно в Варшаве генерируется идеология «Трехморья». Первая встреча группы состоялась в 2016 году в хорватском Дубровнике . Ее участники заявили о своем желании «подтянуть» Восточную и Центральную Европу к экономическому уровню Европы Западной. «Адриатика, Балтика и Черноморье — это жизненные артерии Европы. Наш регион представляет 28% территории ЕС, 22% населения, но лишь 10% ВВП. Для развития региона требуется еще около €50 млрд инвестиций», — заявила тогда президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако с самого начала выяснилось, что цели «Трехморья» отнюдь не только экономические. В первую очередь это — проект геополитический. По словам выступавшего на форуме в Дубровнике американского генерала в отставке Джеймса Л. Джонса (бывшего главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе и советника президента Барака Обамы по национальной безопасности), «нынешнее российское правительство использует энергетические ресурсы как рычаг проведения в отношении Европы стратегии «разделяй и властвуй». А потому, как подчеркнул тогда отставной генерал, «соединив север и юг Европы в плане энергетических поставок, «Инициатива трех морей» побьет противника его же оружием».

Официально целью «Инициативы трех морей» названо развитие региональной транспортной и энергетической инфраструктуры по линии Север – Юг. Но при этом никто особо не скрывает, что за «Трехморьем» стоят старые польские геополитические концепции. Еще в начале прошлого века польский государственный деятель Юзеф Пилсудский выдвинул идею конфедерации государств, сосредоточившихся в треугольнике между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. После того как Польша восстановила свою государственность, у Пилсудского появилась возможность воплотить эти идеи на практике. У нынешнего «Трехморья» были непосредственные предшественники в межвоенный период 1920–1930-х годов XX века. Среди них наиболее известной была так называемая Малая Антанта, объединявшая новосозданные государства Центральной Европы — Румынию, Чехословакию и Югославию в противовес Венгрии. Также предпринимались попытки создания Балтийской Антанты, состоящей из Литвы, Латвии и Эстонии, куда пыталась присоединиться Польша. Но начавшаяся Вторая мировая война покончила с прежними игроками в регионе, стерла в прах их амбиции и отправила их планы в архив.

Однако в конце ХХ столетия в Польше начали восстанавливать государство эпохи Пилсудского — всё с той же идеологией и амбициями. Пришло время и для того, чтобы извлечь из архивов старые планы и стряхнуть с них пыль. Более того, самые смелые планы современных польских идеологов простираются до восстановления былой Речи Посполитой — в том виде, в котором она существовала в XVI–XVII веках. Для этого был придуман геополитический проект «Междуморье», предусматривающий поэтапное создание вокруг Польши военно-экономического блока восточноевропейских стран.

Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska

«Трехморье» — это, по сути, этап к «Междуморью» — что и не особо скрывается. Так, по мнению профессора Варшавского университета Рычарда Зембы, начав в рамках «Трехморья» с инфраструктурных проектов, польские политики намерены в итоге создать нечто гораздо большее. «Объединение демографического и экономического потенциала региона позволило бы существенно повысить независимость как от России, так и от Германии. Таким образом, по сути, проталкивается давняя идея о превращении Польши в великую державу», — отмечал Земба в своей вышедшей в 2020 году книге «Польская внешняя политика и политика безопасности».

Договор университетов

В этом году президент Польши Анджей Дуда, выступая на открытии конгресса самоуправлений «Инициативы трех морей» в Люблине, заявил, что «в последние годы данное мероприятие стало очень важной площадкой для обмена опытом и обсуждения регионального сотрудничества в нашей части Европы». По словам Дуды, избиратели двенадцати государств «Трехморья» ожидают от своих лидеров обеспечения их безопасности и процветания. Добиться этого, по его мнению, можно, в частности, путем интенсификации трансграничного сотрудничества в регионе. Дуда подчеркнул, что «за последние три десятилетия экономический рост стран нашего региона был на 1,5% выше, чем у крупнейшей экономики Евросоюза — Германии». Президент Польши добавил, что у них есть поводы для гордости, ведь в 2004 году страны, ныне входящие в «Трехморье», генерировали всего 15,2% ВВП Евроcоюза, в то время как в 2018 году он уже составлял более 19,1% ВВП ЕС.

Анджей Дуда подчеркивает, что «Польша остается лидером экономического роста со средними темпами развития более 5%». Помимо Дуды в конгрессе приняли участие польские министры обороны и образования Мариуш Блащак и Пшемыслав Чарнек, уполномоченный правительства Польши по «Инициативе трех морей» Павел Яблоньский и другие правительственные и муниципальные чиновники — как из Польши, так и из других государств «Трехморья». Все они твердили, что участие в этом союзе помогает реализовывать «инфраструктурные, экономические и культурные проекты, полезные как отдельным странам-участникам, так и всему региону».

Анджей Дуда на открытии конгресса самоуправлений «Инициативы трех морей» в Люблине Фото: соцсети

Если говорить о конкретных делах, то участники конгресса подписали договор о создании сети университетов, которая объединит вузы всех двенадцати государств и поможет в деле «интенсификации трансграничного сотрудничества». Польский министр Чарнек отметил, что, для того чтобы догнать и перегнать Западную Европу, членам сообщества не обойтись без всемерного развития науки — а сделать это можно, лишь «используя огромный потенциал, которыми обладают наши университеты в этих двенадцати европейских странах». Министр заявил, что сеть будет нацелена на «проведение совместных научных исследований и инициатив, а также установление прямых связей между наукой, экономикой, общественной жизнью, гуманистическими и религиозными аспектами». Пшемыслав Чарнек также предложил основать исследовательскую программу, которая была бы сосредоточена на «природе российского империализма».

Не обошлось и без шпильки в адрес западноевропейских партнеров. Указывая на идеологический стержень, соединяющий государства «Трехморья», Чарнек сказал, что «у нас общность христианских ценностей определенно сильнее, чем у наших друзей в Западной Европе». Последнее замечание — вполне в духе правящей в Польше консервативной партии «Право и Справедливость», рассорившей Варшаву с Брюсселем из-за демонстративного попрания ею норм «европейской толерантности». Зато оно должно очень понравиться избирателям «ПиС». В этом году в Польше состоятся парламентские выборы. И дабы не потерять власть, в «Праве и Справедливости» напирают на то, что только эта партия способна обеспечить «безопасность от России», построить региональный военно-политический союз с Варшавой во главе и отстоять «духовные скрепы», на которые покушаются «брюссельские безбожники».

Среди других тем, которые обсуждались в ходе конгресса в Люблине — становление «Трехморья» как «газовой коалиции». Это задачу должен выполнить, в частности, «вертикальный газовый коридор» — от польского Свиноуйсьце (где находится терминал сжиженного природного газа) до хорватского острова Крк. И снова наибольшую пользу в данном случае получает Польша, которая все последние годы усердно строит свою собственную «энергетическую мини-империю». В прошлом году поляки наладили поставки газа с месторождений в Норвегии — благодаря введенному в эксплуатацию подводному трубопроводу Baltic Pipe. Кроме того, они получают сжиженный природный газ, доставляемый морем в терминалы, находящиеся на побережье. Поляки рассчитывают благодаря этому газу не только закрыть собственные энергетические дыры, но и заработать на его перепродаже.

Терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, Польша Фото: ТАСС/EPA/Marcin Bielecki

Транспортное сотрудничество

Также не случайным является тот факт, что конгресс в Люблине совпал по времени с подписанием Польшей и Румынией договора о поддержке транспортных коридоров — конкретно речь идет о железнодорожной ветке Rail-2-Sea и автостраде Via Carpathia. «Наше намерение состоит в том, чтобы максимально использовать возможности, открываемые этими проектами, чтобы усилить значение стран Центральной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Европы», — сказал румынский министр транспорта Сорин Гриндяну. Ожидается, что данную декларацию подпишут и другие страны, через которые проходят транзитом вышеуказанные дороги: в первую очередь Болгария, Венгрия и Словакия. Обещано, что новые маршруты создадут «современное и быстрое» соединение Черного, Эгейского и Балтийского морей.

Отметим, что Rail2Sea — это проект под эгидой «Инициативы трех морей», включающий в себя развитие и модернизацию железнодорожной линии, пролегающей между балтийским портом Гданьск и черноморским портом Констанца. Данная трасса пересекает четыре страны: Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. В свою очередь, Via Carpathia — строящаяся автомагистраль от Клайпеды до Салоник, которая пройдет по территории семи государств. Ее официально планируется завершить к 2025 году, хотя работа над объектом уже давно отстает от первоначально намеченного графика. Однако для Польши этот проект, который отстаивал в свое время еще ныне покойный президент Лех Качиньский, очень важен.

Дело в том, что в трех польских воеводствах, через которые проляжет дорога, региональную власть осуществляет правящая партия «Право и Справедливость». Продвигая международный транспортный проект, партия хочет сохранить верность своих избирателей. По мнению экспертов, для дальнейшего продвижения этого проекта польские власти будут использовать аргумент о том, что Via Carpatia имеет особенное значение в контексте инфраструктуры НАТО. Ведь дорога проляжет вдоль восточной границы Евросоюза и НАТО — и может в случае необходимости облегчить транспортировку с севера на юг войск и тяжелой техники. К слову, уже сейчас значительная часть финансирования Via Carpatia осуществляется из структурных фондов ЕС.

Фото: AP/Krzysztof Lokaj

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что «Инициатива трех морей» являет пример создания механизма регионального сотрудничества под присмотром США. И хотя именно Польша считается главным выгодополучателем от «Трехморья», процесс осуществляется под «модераторством» Вашингтона, давшего Варшаве «ярлык» на то, чтобы представлять американские интересы в регионе. «С одной стороны, это одна из внешнеполитических задач США — выстраивать отношения с блоками государств внутри ЕС при опоре на наиболее «лояльных» игроков (в данном случае на Польшу). С другой стороны, это реализация амбиций самой Варшавы, претендующей на региональное лидерство. При этом нужно обратить особое внимание на то, что в ходе прошлогоднего саммита организации, состоявшегося в Риге, статус ее «участвующего партнера» был предоставлен Украине», — напоминает Еремина.

По мнению профессора, с полноценным включением в нее Украины (пока еще не состоявшимся) «Инициатива трех морей» становится не только экономической, но и военно-политической. «Поэтому в отношении России данная инициатива точно не является благожелательной. Однако организация довольно разношерстна — поскольку ее участники, их возможности и мнения по тому или иному вопросу довольно отличаются друг от друга. Поэтому, на мой взгляд, «Трехморье» вряд ли может выступать в качестве инструмента реального сплочения стран региона, особенно в контексте военных аспектов. Поэтому мы рассматриваем этот проект скорее как широкую платформу для дискуссий участвующих государств», — говорит Еремина.