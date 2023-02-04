На особом положении: Польша стремится стать главным союзником США

Польша стремится стать для США самой важной страной в Европе. Шансы превратиться в главного союзника Вашингтона в ЕС велики как никогда, уверены польские СМИ. В частности, страна становится ключевым центром дислокации американских военных, к тому же ни одно европейское государство не предприняло таких больших усилий по закупке оружия из Соединенных Штатов. Получится ли у Варшавы добиться своего — разбирались «Известия».

Постоянные инвестиции

В феврале, по словам Анджея Дуды, может состояться визит президента США Джозефа Байдена в Польшу. До этого американский лидер прилетал в европейскую страну в марте 2022-го.

Планирующаяся поездка президента Соединенных Штатов подчеркивает то, что Варшава занимает особое положение в глазах Вашингтона, считает издание Rzeczpospolita.

На особом положении Польша и США заключили соглашение о поставке танков Abrams Фото: TASS/Zuma

«Для Байдена и США Польша может быть самой важной страной в Европе, главным союзником Вашингтона, если перестанет воевать с ЕС и Германией. Во времена холодной войны, когда Европу защищали почти полмиллиона американцев, их главной опорой стала Западная Германия, которая тогда была передовой страной. Теперь эта роль предназначена для Польши. Ни одна страна в Европе не предприняла таких больших военных усилий, основанных главным образом на закупке американского оружия», — пишет газета.

Военное сотрудничество между странами постоянно усиливается. В январе стало известно, что Варшава дополнительно закупила у Вашингтона 116 танков Abrams (до этого Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams) вместе с боеприпасами, включая запасные части и расходные материалы, диагностическое оборудование, передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения. Помимо этого, в учебный пакет входит комплексная подготовка экипажей, инструкторов и технического персонала.

Планируется, что вооружение поступит уже в этом году, разместить его планируют на востоке страны.

«Мы постоянно инвестируем в новые объекты для нужд американских войск, чтобы в случае возможной угрозы обеспечить немедленную переброску большого числа военнослужащих из-за океана», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в стране подготовят ангары, склады и топливную базу, «чтобы вертолеты могли выполнять боевые задачи в рамках поддержки польских сил и сил Североатлантического альянса».

На особом положении Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Thomas Mort

Глава оборонного ведомства добавил, что это одно из обязательств американской стороны, которое изложено в Соглашении об усилении оборонного сотрудничества (EDCA), подписанном между Варшавой и Вашингтоном в августе 2020 года.

Альтернатива Германии

Как отмечает польское издание NDP (Niezależny Dziennik Polityczny), в Повидзе строится новая база для американских вертолетов. Сейчас там дислоцируется бригада боевой авиации США, оснащенная вертолетами Apache.

«Возведение военных объектов в стране — это реализация планов США по созданию «военной альтернативы» Германии и подготовке территории Польши в качестве поля боя», — пишет газета. В ноябре прошлого года Варшава и Вашингтон заключили договоренность, предполагающую дальнейшее увеличение числа американских войск в Польше. Помимо этого, минобороны европейской страны пообещало предоставить военным из США бесплатное питание, проживание и топливо.

По подсчетам польских СМИ, расходы по обеспечению дислоцированных в стране американских сил на постоянной основе обойдутся экономике в 500 млн злотых в год (около 8,2 млрд рублей). Отмечается, что, несмотря на высокую инфляцию и экономический кризис, с которым сталкивается страна, правящая партия «Право и справедливость» продолжает активно вкладывать деньги в расширение военной инфраструктуры на востоке и строительство объектов для американской армии.

На особом положении Американские военные на базе в польском Повидзе Фото: REUTERS/Kacper Pempel

«Очевидно, Вашингтон рассматривает Польшу как будущую «военную альтернативу» Германии, которая была основным местом размещения американских войск в Европе. Особенно учитывая, что в заявлении минобороны Польши перечислено более 100 других объектов, которые, как ожидается, будут построены в стране в течение следующих 10 лет для обеспечения военного присутствия США. Всё это прекрасно вписывается в упомянутую теорию «военной альтернативы», — отмечает издание.

Амбиции властей

Впрочем, такие действия польских властей поддерживают далеко не все.

«Непомерные амбиции правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) и в особенности ее руководства в лице Дуды–Моравецкого–Качиньского методично разрушают Польшу. Моравецкий позволяет себе ссориться с соседними странами, тем самым серьезно ослабляя экономический потенциал страны и благосостояние поляков, позволяет себе делать агрессивные заявления в адрес коллег по НАТО и ЕС: требует репараций от страны, которая их уже заплатила, а вскоре может потребовать возврата польских исторических земель. Разрывая дипломатические и экономические связи с Россией и Белоруссией, Польша осталась без дешевой энергии, газа и удобрений, а также без огромных рынков сбыта своей продукции», — пишет журналист издания NDP Марек Галась.

Такие действия со стороны польского руководства автор публикации объяснил желанием повысить статус Польши на мировой арене, увеличить ее влияние и вес в международном сообществе.

На особом положении Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS/Lisi Niesner/Pool

«Польские политики начали проявлять такую наглость не так давно: после того как были приближены к политическому руководству Соединенных Штатов — сначала к президенту Обаме, затем к Трампу, а теперь и к Байдену. Но нельзя забывать, что ведь и украинцы могут похвастаться такими же связями и дружбой, начавшейся уже немало лет тому назад. Вот только потом у них начались проблемы », — говорится в статье.

Троянский конь США

«В Варшаве объявили новую нацидею — стать «любимой женой» Байдена. «Война до последнего украинца» приносит Варшаве огромную пользу», — считает газета Rzeczpospolita. Польша становится ключевым центром дислокации американских военных. И не на один день. «Никто не сомневается, что американцы обосновались в Польше навсегда», — пишет издание.

В публикации говорится, что уже сейчас через польскую территорию проходят конвои с оружием для Украины. Здесь расположены учебные заведения для ВСУ. «И именно здесь США вместе с Киевом разрабатывают стратегию борьбы с Россией», — отмечает директор института РУССТРАТ Елена Панина.

Большая часть американского контингента в Европе до этого находилась на территории Германии. В 1950-е годы объединенный американский контингент в Европе достигал 450 тыс. человек, при этом большая часть была размещена на территории Германии, рассказал в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

На особом положении Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Это была фактически оккупация Западной Европы. Постепенно размеры контингента в Германии сокращались. Но несмотря на это, США продолжали контролировать ФРГ.

— Сейчас американцы являются своего рода уставшим гегемоном, теряющим глобальный контроль. Им приходится думать о том, как вернуть себе позиции, и одним из обязательных условий является больший контроль над союзниками, то есть над Европой. Мы помним прослушку Ангелы Меркель, имеются экономические рычаги, которые особенно любил применять Трамп, но и администрация Байдена активно пользуется такими инструментами, есть союзники в ЕС, как, например, Польша, которые могут влиять на процессы и решения во всем объединении, — отмечает полонист.

По его словам, фактически Польша является троянским конем внутри Евросоюза. Помимо политических и экономических инструментов, которые применяет Вашингтон, идет процесс усиления американского военного присутствия в Европе, что не может не отразиться на зависимости европейцев от США.

— Польша — страна, которая опережает желания США. Но при этом Варшава всё равно выгодоприобретатель. Пока Польша — страна со средним потенциалом, которая мало что может противопоставить Германии, Франции или коллективной европейской бюрократии. Будучи после Brexit самыми преданными партнерами США в ЕС, поляки получают возможность противостоять Берлину и Брюсселю, сохранять свой суверенитет в Европе, при этом продолжать пользоваться европейскими благами. Польша сохраняет свой суверенитет, финансирование из европейских фондов и доставляет проблемы Евросоюзу, — считает политолог.

На особом положении Фото: Global Look Press/US Army

Эксперт отмечает, что, когда поляки покупали у США F-16, денег на это потребовалось много, но американцы в ответ инвестировали в польскую экономику.