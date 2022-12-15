В притеснении и обиде: где и как дискриминировали россиян в 2022 году

В уходящем году россияне чаще всего сталкивались с дискриминацией в Великобритании, Польше и Германии — в виде необоснованных отчислений из вузов, нарушений прав туристов, травли в школах и детсадах, отказа в медпомощи и увольнений. Об этом «Известиям» рассказали в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь»). Факты притеснений по национальному признаку подтвердили и в Россотрудничестве . Однако ведомство отметило хорошую тенденцию: с середины лета число таких жалоб снижается. В СПЧ добавили, что пик дискриминации действительно пройден, но проблема всё еще остается . Решить ее поможет более серьезная реакция мировых институтов, убеждены правозащитники.

Простое неравенство

Факты дискриминации россиян, участившиеся с момента начала специальной военной операции на Украине, продолжают проявляться в разных странах: руководство ряда государств ужесточает выдачу виз нашим соотечественникам, компании отказываются работать с представителями РФ или уходят с территории страны . Министерство иностранных дел России в начале лета даже выступило с тематическим докладом о нарушениях прав граждан РФ за рубежом, предоставив факты притеснения россиян более чем в 30 государствах. При этом проблема по-прежнему не теряет актуальности.

Необоснованные увольнения с работы и отчисления из вузов, травля в школах и детских садах, отказ в необходимой медпомощи — это далеко не полный список проблем, с которыми россияне продолжают сталкиваться за границей . Так, в июне 2022 года «Студмолодежь» запустила проект Russians для помощи россиянам, столкнувшимся с дискриминацией в чужой стране.

В притеснении и обиде Фото: Getty Images/ Wirestock

— За полгода работы проект получил более 350 обращений с просьбами о помощи по самым разным вопросам . Необоснованное отчисление из вузов и занижение оценок студентов из-за национальности стало самой популярной темой заявлений — 36% от общего числа. С такой проблемой столкнулись наши ребята, обучающиеся во Франции, Чехии, Бельгии и других европейских странах, — рассказала «Известиям» руководитель фонда Анна Лапенко.

По ее словам, фонд также получает сообщения о травле русских детей в школах и детских садах: причем со стороны не только сверстников, но и педагогов. На эту проблему жалуются в 18% обращений . Более того, не застрахованы от дискриминации даже высококвалифицированные сотрудники. По данным фонда, около 9% писем касается увольнений, отказов в трудоустройстве или повышении из-за национальной принадлежности либо по политическим взглядам. Как утверждает Анна Лапенко, людей принуждают критиковать политику России — выбор прост: нужно либо публично осудить свою родину, либо лишиться работы.

— Такая дискриминация в основном проявляется в странах Прибалтики . Где даже приняли закон, который отменяет упрощенную форму трудоустройства для россиян, — добавила она.

В притеснении и обиде Фото: Соцсети

Отдельно участились случаи дискриминации российских туристов — около 25% жалоб касается таких инцидентов. Люди, оказавшись в другой стране, сталкиваются с необоснованными отказами в обслуживании, размещении в заранее забронированных отелях , рассказали в «Студмолодежи». Более того, около 12% россиян заявили об отказе в получении медицинской помощи. По данным фонда, чаще всего жалобы поступали из Великобритании (60), Польши (59), Германии (52), Чехии (46), Франции (32), Финляндии (29), Италии (24). Уточняется, что официальных обращений из США в фонд не поступало, однако на личных встречах студенты рассказали о дискриминации.

В проекте участвуют молодые юристы и научные сотрудники ведущих российских гуманитарных вузов, которые работают над каждым обращением индивидуально с учетом тонкостей и законодательства конкретного государства. Уточняется, что помощь россиянам носит консультативный характер: эксперты объясняют возможные юридические способы, которые помогут отстоять интересы и защититься от дискриминации. Так, по данным пресс-службы фонда, в 95% случаев заявители идут до победного конца.

От санкций до отмены «русского»

Проблематикой дискриминации россиян за рубежом занимается и Россотрудничество. В ведомстве пояснили «Известиям», что после начала СВО реакция западного сообщества на представителей русского мира действительно изменилась . Причем это вылилось не только в притеснения экономического характера в виде восьми пакетов санкций, но и в ущемления общегуманитарного плана — отмену всего «русского».

В притеснении и обиде Фото: РИА Новости/Стрингер

Так, структуру Россотрудничества пришлось перенастроить, чтобы оно было готово к актуальным вызовам: п омимо традиционного приема обращений россиян на электронную почту ведомства, с февраля действует специальный чат-бот для соотечественников . Уточняется, что все граждане РФ, столкнувшиеся с фактом нарушения прав по национальному признаку, могут узнать актуальную информацию, а также оперативно получать ответы на свои вопросы. Однако в пресс-службе ведомства поспешили отметить позитивную тенденцию — сегодня количество жалоб постепенно снижается .

— Динамика поступивших заявлений позволяет сделать вывод, что примерно с середины лета количество обращений, связанных с нарушением прав, начинает снижаться. При этом остаются стабильно значимыми, по общему количеству поступивших обращений, вопросы, связанные с получением образования в России, переездом на постоянное место жительство в РФ, предложения по совместным гуманитарным проектам , — рассказали «Известиям» в ведомстве.

В притеснении и обиде Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основной пик дискриминации действительно пройден , подтвердил «Известиям» член Совета по правам человека Александр Брoд. По его словам, вал таких нарушений был с марта по июнь: отчисления из вузов, недопуск в рестораны, медучреждения, искоренение русского языка, ограничение деятельности журналистов и правозащитников, а также снос памятников и даже возбуждение уголовных дел .

— Сейчас всё равно напряженность сохраняется на Украине в большей степени, а также в странах Балтии, Польше и других. Конечно, этот спектр нарушений прав по-прежнему широк, — добавил правозащитник. — Международные организации по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других не уделяют внимания этим проблемам . Совет по правам человека постоянно рассылает материалы по организациям.

Но это всё не вызывает никакой реакции со стороны правоохранителей и даже осуждения иностранных коллег, подытожил Александр Брoд.