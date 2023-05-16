«Есть предел, за которым для Польши последуют зеркальные меры»

Польские власти претендуют и на другие объекты, находящиеся в дипсобственности посольства России , помимо уже изъятой школы. Однако Варшава может столкнуться с зеркальными мерами — в РФ тоже есть польская дипломатическая недвижимость, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Кроме того, он предположил, что Варшава продолжит поставки вооружений и военной техники Киеву так долго, насколько для этого хватит ее возможностей. Дипломат также рассказал о вербовке в так называемый Польский добровольческий корпус — уже объявлено о его участии в боях на запорожском направлении. О попытках нанести РФ поражение на поле боя, вероятности разрыва дипотношений и судьбе замороженных в Польше российских активов — в интервью Сергея Андреева «Известиям» .

«Политическая повестка с Москвой практически сведена к нулю»

— Накануне Дня Победы Польша заявила о передаче Украине истребителей МиГ-29. Обсуждаются ли в политических кругах в Варшаве дальнейшие поставки Киеву вооружений? Какие еще виды техники Варшава может предоставить?

— Польское руководство обещало передать Украине 14 самолетов МиГ-29 . На днях объявлено, что все они уже поставлены Киеву. Большая часть вооружения и военной техники (ВВТ) советских образцов, которые Польша могла передать Украине, уже передана. В нынешнем году к этому списку добавились 14 танков германского производства «Леопард-2» . Можно не сомневаться, что поставки ВВТ киевскому режиму Варшава продолжит, насколько для этого хватит ее возможностей .

Польский истребитель МиГ-29 Фото: Commons.wikimedia.org

— Недавно погранслужба Польши сообщила о перехвате ее самолета L-410 российским истребителем Су-35 над Черным морем. Немецкий обозреватель Рональд Баразон при этом писал, что антироссийские действия Варшавы могут спровоцировать открытый конфликт между Россией и Польшей. Какие цели она преследует в целом и есть ли у Варшавы четкая внешнеполитическая повестка с Москвой?

— Политическая повестка с Москвой многолетними целенаправленными усилиями Варшавы практически сведена к нулю. Цель в отношении России, которую постоянно декларирует польское руководство, — нанесение нашей стране поражения на поле боя киевским режимом при поддержке коллективного Запада, в том числе Польши .

— Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно говорил, что НАТО близко к тому, чтобы отправить своих военных на Украину. Насколько Польша в целом на это готова? Обсуждается ли этот вопрос в политических кругах?

— Вопрос отправки своих вооруженных сил на Украину в польских публичных политических дискуссиях не обсуждается . При этом хорошо известно, что на стороне киевского режима воюет много польских наемников (здесь их называют добровольцами), открыто ведется вербовка в так называемый Польский добровольческий корпус (хотя по Уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы), объявлено о его участии в боях на запорожском направлении — в районе Орехова и под Артемовском (Бахмутом).

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka

«В Польше ищут лазейки чужую собственность попросту украсть»

— В конце апреля польские власти изъяли в пользу государства здание средней школы при российском посольстве. Какие еще помещения, находящиеся в собственности нашей дипмиссии, под угрозой? Сообщал ли польский МИД о дальнейших своих планах в этом направлении?

— МИД Польши от захвата российской дипнедвижимости дистанцируется — мол, это дело местных властей , по ходатайству которых суды выносят решения о передаче государственной казне объектов, которые построены или приобретены на законных основаниях советской/российской стороной. Нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях ни МИД, ни польские суды в таких действиях не усматривают, что предельно ясно демонстрирует уровень правовой культуры и элементарной порядочности наших здешних непартнеров.

Их претензии распространяются и на другие еще сохраняющиеся у нас объекты в Польше, но есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении польской дипнедвижимости в Москве . Ее меньше, чем у нас здесь, но она есть.

Здание посольства Польши в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Польша недавно изъяла $1,2 млн со счетов российского посольства. Есть ли еще опасения, что Варшава продолжит незаконно снимать деньги с банковских счетов России, размещенных в этой стране?

— Если уж Варшава решилась на явное нарушение Венской конвенции, которого «не замечают» разве что МИД Польши, польские прокуратура и суды, то ожидать от нее можно чего угодно . Помимо наших денег, в Польше заморожены или арестованы авуары (банковские счета и имущество) десятков российских компаний и предпринимателей, сейчас ищут лазейки в национальном и еэсовском законодательстве, которые бы позволили и вовсе эту чужую собственность экспроприировать, то есть попросту украсть.

— Существует ли сегодня вероятность разрыва или понижения дипломатических отношений?

— Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей.

«Степень недоброжелательности к россиянам растет»

— ЕС предложил Германии и Польше отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее Варшава сама призвала перекрыть северный участок нефтепровода, который идет в ФРГ. Насколько вероятно, что подобные польские инициативы будут поддержаны другими участниками Евросоюза?

— Как показывает опыт, польские политические элиты в своем русофобском угаре берегов не видят , причем власть и оппозиция соревнуются в том, кто из них изобретет больше способов нагадить России. Их не смущает то, что инициируемые ими меры нередко больнее бьют по интересам польского бизнеса и польских граждан , чем по нашим, они упрямо действуют по принципу «назло бабушке отморожу уши».

Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul

Об отношении других стран ЕС к санкционной активности Варшавы мне судить труднее, хотя, поскольку многие ее предложения не проходят, есть там, очевидно, и более здравомыслящие столицы.

— Польша, как и некоторые другие восточные страны ЕС, в апреле ввела временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции — это возмутило Брюссель. Привели ли односторонние меры Варшавы по защите своих фермеров к положительным результатам?

— Не являясь экспертом в аграрном вопросе, ориентируюсь на оценки специалистов, которые отмечают, что объявлены серьезные меры по разрешению кризисной ситуации, но нет уверенности, что они позволят ее урегулировать до следующего урожая.

— 9 мая польские активисты снова устроили провокацию против вас. Это только к вашей персоне столько внимания или были другие инциденты, затронувшие российских граждан? Насколько сегодня в принципе россиянам безопасно в Польше участвовать в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, или просто находиться в стране?

— В целом ситуация достаточно спокойная, но наши соотечественники говорят, что степень недоброжелательности к ним в польском обществе растет , в особенности если они выражают поддержку российскому руководству и его политике.

Это относится и к польским гражданам, сохраняющим дружеское отношение к России. На мемориальном кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве 9 мая так называемые протестующие не дали почтить память павших не только нам, но и полякам, которые туда пришли в этот день .