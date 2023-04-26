Персоны за оградой: ЕС не станет закрывать диппредставительство России

Несмотря на участившиеся высылки российских дипломатов из европейских стран, Брюссель не станет понижать уровень дипотношений с Москвой или закрывать постоянное представительство РФ. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте. В пресс-службе российской дипмиссии при ЕС выразили схожее мнение, подчеркнув: сокращая персонал российских загранучреждений, западные страны сами же убивают целые направления своей работы в РФ. Какой бы сложной ни была внешнеполитическая ситуация, сторонам необходимо сохранять каналы для связи, чтобы в будущем была возможность восстановить отношения на прежнем уровне, добавили в ЕП. Тем не менее сейчас объединение активно обсуждает уже 11-й пакет антироссийских санкций.

Нить для диалога

После начала спецоперации на Украине западные страны, особенно государства, входящие в Евросоюз, начали проводить крайне жесткую политику в отношении российского дипкорпуса. Последним на данный момент стало решение Германии массово выслать дипломатов РФ. На это Берлин получил зеркальную реакцию со стороны Москвы.

Из-за стремительных темпов сокращения числа сотрудников посольств в Европе невольно начал возникать вопрос о вероятности понижения уровня дипломатических отношений между Брюсселем и Москвой или даже закрытия постпредства РФ при ЕС. В частности, в январе 2023-го министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны ЕС понизить статус дипломатического представительства РФ, последовав примеру прибалтийских республик.

В Европарламенте подчеркнули, что пока ЕС вряд ли станет принимать столь радикальные решения.

— Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе. Но ЕС может действовать так, как и многие западные правительства в течение долгого времени: мешать работе зарубежных миссий России, — допустил депутат ЕП от ФРГ Гуннар Бек.

Это делается для того, чтобы время от времени объявлять пару дипломатов персонами нон грата, одновременно блокируя их своевременную замену. В результате многие посольства РФ оказываются недоукомплектованы кадрами, пояснил он.

— Считаю, что никакого закрытия диппредставительств (ни российского в Брюсселе, ни европейского в Москве. — «Известия») не будет. Какой бы сложной ни была ситуация для сторон, всегда должен оставаться канал для связи, — подчеркнул участник делегации по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Даже в нынешних условиях как европейские институты, так и Россия заинтересованы в сохранении потенциала для диалога, считает депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.

— Мы заинтересованы в мире, а в будущем — в том, чтобы найти способ возобновить отношения. Это наша географическая и историческая судьба, — сказал он.

Хотя некоторые европейские лидеры, по его мнению, хотят, чтобы распад отношений РФ и Евросоюза достиг точки невозврата.

— Последствием же полного разрыва наших связей стал бы отказ от того, что было само собой разумеющимся в Европе, по крайней мере со времен Венского конгресса: необходимости вести совместный диалог о балансе сил, который обеспечивает безопасность и сохранение наших наций, — уточнил он.

Как напомнили «Известиям» в российской дипмиссии при ЕС, на Западе по-прежнему сохраняют свое влияние силы, которые стремятся поддерживать негативный фон вокруг российских загранучреждений в странах Европейского союза. Тем не менее в постпредстве надеются, что Брюссель осознает: захлопнуть «дипломатическую дверь» — это последнее дело.

— Какой логикой руководствуется Брюссель, мы на данном конкретном этапе можем судить, лишь исходя из факта назначения нового главы дипмиссии ЕС в Москве (Ролана Галарага вместо Маркуса Эдерера — «Известия»). Это, скорее, говорит в пользу заинтересованности ЕС в сохранении нынешнего уровня отношений с нами, — добавили в пресс-службе.

Усиленное давление

Решения европейских стран о массовых высылках российских дипломатов, включая и недавно принятое властями Германии, носят «конъюнктурный политизированный характер», заявили в постпредстве РФ. При этом там отметили, что численность дипсостава государств — членов ЕС в РФ и сотрудников российских загранучреждений в Европе определяется объемом тех задач, которые необходимо решать, чтобы поддерживать двусторонний диалог.

Те страны объединения, которые сознательно пытаются дополнительно усложнить работу российских дипломатов, своими действиями продолжают демонстративно разрушать взаимодействие, основы которого и без того серьезно подорваны из-за взятого «западниками» курса в отношении Москвы, заметили в пресс-службе постпредства.

— Считаем, что такие шаги европейских стран — выстрел себе в ногу. Сокращая персонал российских загранучреждений, «западники» сами же убивают целые направления работы своих дипмиссий в России. Похоже, никто здесь не задумывается, что любые игры с численностью дипломатического состава в угоду еэсовской солидарности приведут к долгосрочным негативным последствиям, — констатировали в российской дипмиссии в Брюсселе.

С начала 2022-го иностранные государства выслали в общей сложности свыше 600 российских дипломатов. В частности, накануне стало известно, что Швеция объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Такая участь в апреле прошлого года настигла и 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе. В пресс-службе дипмиссии уверены: такое решение было принято под определенным давлением стран ЕС, наиболее агрессивно настроенных против Москвы, чье дипломатическое присутствие в России традиционно было незначительным.

— Иными словами, им и терять-то было по большому счету нечего, — отметили в постпредстве. — Мы исходим из того, что работа дипломата за рубежом в это непростое время подразумевает готовность к любому сценарию.

Наиболее агрессивно в этом плане сейчас настроены прибалтийские республики (Литва, Латвия, Эстония), которые за прошедший год понизили уровень дипотношений с Москвой, выслав послов РФ. Кроме того, традиционно выступает за наиболее жесткие антироссийские санкции и Польша.

Сейчас Евросоюз активно обсуждает уже 11-й по счету пакет рестрикций против Москвы. В частности, по информации СМИ, в него может войти запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию. При этом еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс ранее рассказала, что 11-й пакет сосредоточится на борьбе с попытками обхода уже введенных ограничительных мер. Впрочем, как сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, страны Евросоюза пока «не в той ситуации», чтобы согласовать новые рестрикции. Глава МИД Польши Збигнев Рау сказал, что очередной пакет санкций будет принят не раньше второй половины мая.