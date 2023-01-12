Гигиена Европы: почему Польша потребовала репарации от Германии

Польша обратилась за помощью к конгрессу США с целью получить от Германии репарационные выплаты за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Инициатива Варшавы только на первый взгляд кажется бессмысленной. Деньги поляки едва ли когда-нибудь увидят, но их расчет совсем не в этом. Настоящие замыслы польского правительства выясняли «Известия».

Высказывания польских политиков не должны восприниматься с иронией. Это не просто популизм или политический спектакль. Несомненно, в Варшаве прекрасно понимают нереальность собственных требований. Экономически Германия, чей бюджет на 2023 год составляет €476 млрд, не в состоянии выплатить $1,3 трлн — ни частями, ни тем более целиком. Политическое согласие на такого рода условия будет означать немедленное обнуление репутации для любого чиновника в Берлине. Абсурдность требований указывает на элемент игры, однако план Варшавы и ее заокеанского покровителя несколько глубже и интереснее.

История вопроса

На Ялтинской и Потстадмской конференциях, кроме прочего, было отдельно зафиксировано, что репарационные претензии СССР и Польши должны быть реализованы за счет восточной зоны оккупации. В соответствии с этими же решениями к Польской Народной Республике отошли так называемые «возвращенные земли» (Восточная Померания, часть Бранденбурга и Данциг-Гданьск). В 1953 году после подписания Згожелецкого договора между Польшей и ГДР, Варшавского договора с ФРГ (1970), а также советско-польского договора в 1954-м вопрос о репарациях был официально закрыт. Позднее, в рамках объединения Германии (Договор «2 + 4» 1990 года) эти положения были еще раз подтверждены.

Фото: bpk/Hanns Hubmann Подписание договора между Польской Народной Республикой и ФРГ в Варшаве в 1970 году

Более того, в дальнейшем Германия выплатила более $3 млрд в рамках компенсации узникам концлагерей и жертвам оккупации, $1,3 млрд из которых выделил специально созданный для этих целей Фонд польско-немецкого примирения.

До самого 2017 года никто в Варшаве не поднимал вопрос о каких бы то ни было дополнительных компенсациях. Более того, в 2004 и 2006 годах главы МИД Польши Влодзимиж Чимошевич и Анна Фотыга устно и письменно подтверждали отсутствие всяких претензий.

И вдруг

В конце 2017 года ряд политиков из правящей партии «Право и справедливость» (PiS) заявили о необходимости взыскать с Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой. После двух с лишним лет общественных дискуссий, бюрократии и расчетов, в сентябре 2022-го, комиссия сейма обнародовала сумму в $1,3 трлн, и месяц спустя в МИД Германии была отправлена соответствующая нота. Отказ от репараций, многократно высказанный и оформленный в предыдущие 50 лет, в Варшаве перечеркнули тем, что в те годы страна не являлась политически субъектной, находилась в статусе «колонии Советского Союза» и, следовательно, подписанный от ее имени документ не имеет юридической силы.

Гигиена Европы Сумма, которую, по мнению Польши, Германия должна выплатить в качестве репараций, показана на экране в рамках выставки #bezprzedawNIEnia, посвященной разрушениям в Польше во время Второй мировой войны Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Attila Husejnow

Германский ответ был ожидаемо раздраженным. Канцлер Олаф Шольц заявил, что вопрос о репарациях закрыт международными соглашениями и даже намекнул, что их пересмотр может означать «ревизионистские изменения» государственных границ. В ходе последовавшего визита в польскую столицу министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок высказалась в том же ключе: Германия чувствует свою историческую ответственность, но больше ничего платить не намерена.

Польшу этот демарш, конечно, не остановил. Более того, Варшава направила ноты с разъяснениями своей новой позиции в структуры ООН, Совет Европы и еще 50 государствам, включая страны ЕС и НАТО. Ну а 10 января заместитель министра иностранных дел республики и уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил об обращении за поддержкой в конгресс США.

Контроль Германии — контроль Европы

Самым страшным геополитическим кошмаром для евроатлантических элит на протяжении столетий была чрезмерная мощь Германии на европейском континенте. Первый генеральный секретарь НАТО Гастингс Исмей в свое время вывел удивительно точную формулу «держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем». Сильная Польша образца 2023 года удовлетворяет всем трем условиям. Германия же, сколь усердно бы ее руководство не присягало на верность ценностям евроатлантизма, остается первой экономикой ЕС. Военный и политический контроль, установленный над ней по итогам Второй мировой войны, имеет определяющее значение для американских позиций в Европе.

Гигиена Европы Постер в Варшаве с призывом к Германии выплатить репарации Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

По этой причине антигерманская политика Варшавы на деле гораздо шире невыполнимых требований о репарациях и не имеет отношения ни к моральной, ни к экономической стороне вопроса. Но сами требования можно считать долгоиграющим поводом для создания определенного уровня напряженности в двусторонних отношениях. Впрочем, двусторонними их можно назвать c большой натяжкой. В германо-польской игре всегда есть третья сторона, определяющая ее правила, подчеркивает программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев.

— Германия и Польша взаимодействуют между собой исключительно в виде сателлитов США разного качества. Дело в том, что Берлин потенциально единственное государство, способное угрожать американскому присутствию на континенте. По этой причине в Вашингтоне существуют непреходящие сомнения в том, что Германия так или иначе начнет действовать в рамках собственного внешнеполитического трека, как это было в ее отношениях с Россией или Китаем. Польша — хороший инструмент для воздействия, но очевидно, что никакого конкретного результата из польского обращения в конгресс не последует, — объяснил он.

Во-вторых, и без того расшатанная конструкция Евросоюза с Польшей в качестве одного из основных элементов становится еще более разбалансированной. Фактически Варшава превращается в ручной американский стоп-кран, способный блокировать германские инициативы, если они не имеют поддержки за океаном. Польша не входит в «Большую европейскую четверку», но с помощью США она добивается продвижения своих интересов внутри Евросоюза, отметил в интервью «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Варшава стремится к тому, чтобы к ее голосу невозможно было не прислушиваться. Для реализации этих целей она использует поддержку США, заинтересованных в ослаблении субъектности ЕС. В итоге Польша становится «траблмейкером» для ведущих европейских держав, с которой Берлину, Парижу и другим необходимо отдельно договариваться по каждому вопросу. Кроме того, своими действиями она указывает остальной Европе на германское прошлое, а значит, и на опасность потенциального лидерства ФРГ. Таким образом, Европа остается разделенной и наполненной противоречиями, — добавил эксперт.

Гигиена Европы Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам публикации отчета о потерях Польши во Второй мировой войне в сентябре 2022 года Фото: Global Look Press/IMAGO/Damian Burzykowski

Цель № 2 — угроза системе

Впервые европейская держава на официальном уровне заявляет о том, что договор, входящий в комплекс послевоенных соглашений, не имеет для нее юридической силы. Более того, Польша в своих призывах поддержать ее позицию, по сути, предлагает остальному миру и международным организациям сделать то же самое.

Иными словами, намеренно или произвольно Варшава создает юридический прецедент. В случае его гипотетического успеха под вопрос может быть поставлена вся нормативная база послевоенного мироустройства. А она, в свою очередь, включает в себя не только документы, но и множество глобальных структур, главная из которых — ООН. Такая внешнеполитическая стратегия Варшавы полностью соответствует стремлению США на демонтаж существующей системы международных отношений.