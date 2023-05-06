От моря и до моря: Польша усиливает доминирование в Восточной Европе

Перед саммитом Европы Варшава и Кишинев начали совместные учения в Молдавии. В частности, польские военнослужащие будут заниматься авиационным патрулированием дельты Днестра. В последнее время происходит всё большее усиление доминирования Польши в Восточной Европе. Некоторые эксперты полагают, что польская элита не только победила в борьбе за статус нового центра силы, но и сформулировала новый большой проект — типа «Междуморье». Подробности — в материале «Известий».

По инициативе Макрона

«Учения бригады национальной полиции Fulger и отряда быстрого реагирования польской полиции проводятся с целью обмена опытом и передовыми практиками в области безопасности в контексте саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Республике Молдова 1 июня», — говорится в сообщении на сайте МВД республики.

Форум пройдет в селе Бульбоака на территории винодельческого комплекса Мimi. По словам главы государства Майи Санду, ожидается около 50 представителей стран Евросоюза и европейских структур.

Фото: a-tv.md

Европейское политическое сообщество было создано Брюсселем по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, первый саммит прошел осенью 2022 года. Эта площадка организована для политической координации действий европейских государств на всем континенте и более тесного диалога за пределами Евросоюза, в частности с Киевом и Кишиневом.

Борьба за лидерство в ЕС

В последнее время Варшава активно борется с Парижем и Берлином за лидерство в Евросоюзе. С февраля 2022 года Польша заметно нарастила свой политический вес. Руководство страны не раз высказывало претензии Брюсселю, а также подгоняло ЕС усилить антироссийские ограничительные меры. «Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции», — заявлял замминистра иностранных дел Марчин Пшидач.

В Варшаве постоянно и довольно резко критикуют европейских партнеров за недостаточную помощь Украине и бездеятельность. Например, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил: «Германия [в вопросе Украины] дает много обещаний, но действия за ними не следуют. И, разумеется, эта позиция Берлина не полностью укрепляет наше доверие и влияет на отношения не только с нами, но и с другими странами».

При этом в отношениях с США царит полное взаимопонимание.

«Франко-германская ось, привычный двигатель европейской интеграции, похоже, выдохлась, и НАТО начало засматриваться на восток», — писала по этому поводу The Times. В частности, автор статьи выразил мнение, что Польша — «настоящий лидер Европы», который стремится «создать крупнейшую армию на континенте».

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«Польша взяла на себя бремя лидерства. Германия же никогда не исключала этого. Линия Шольца заключалась лишь в том, чтобы «не бежать впереди паровоза». Так что можно сказать, что Польша оказала Германии услугу», — считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.

По его мнению, Варшава допустила тактическую ошибку — пообещала экспортировать свои «Леопарды», не дожидаясь разрешения Германии. «Это стало угрозой для Берлина и продемонстрировало готовность Польши нарушать контракты и начать самоуправствовать», — полагает политолог.

По сведениям издания, за последнее время Польша значительно нарастила военную мощь: у Варшавы 647 основных боевых танков — это почти втрое больше, чем у Великобритании. Варшава уже заказала 250 новых «Абрамсов» (плюс еще одну партию из 116 штук) из США и тысячу танков К2 из Южной Кореи, из которых 180 уже построены. Некоторые из этих танков прибудут в конце 2024 года.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, Польша планирует заказать у Сеула также более 600 гаубиц К9, а также три эскадрильи самолетов FA-50.

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«Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть такой мощной и многочисленной, чтобы заранее отпугнуть агрессора», — заявил глава Минобороны.

Как писала по этому поводу The Times, если модернизация армии полностью завершится, то через пару лет «Польша может стать крупнейшей военной силой в Европе».

Великая Польша от Черного моря до Балтийского

Подобное усиление страны некоторые эксперты называют модернизированной версией проекта «Междуморье», которую свыше ста лет назад озвучил польский лидер Юзеф Пилсудский. Он мечтал объединить восточноевропейские государства под лидерством Польши. По его замыслу такая конфедерация должна была простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского и должна была помешать доминированию Германии или России.

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в своей статье для RT написал, что в настоящее время происходит новый этап в военно-политическом освоении Польшей важнейшего в Северном Причерноморье пространства, где ранее из всех внешних сил присутствовали только американцы. Речь идет об ударных подразделениях 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

По его словам, польская элита «проявляет нарастающую решительность». «Рискнем предположить, что Польша практически победила в борьбе за статус не просто главного союзника США (и, заметим, Великобритании) в Европе, но и центра новой военно-политической коалиции, способной в перспективе заменить НАТО», — говорится в публикации.

Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда Фото: Global Look Press/Adam Schultz

По мнению политолога, польские власти впервые за два столетия сформулировали «большой проект», вписывающийся в реалии современной Европы.

«Междуморье» — проект, по своему геополитическому и геоэкономическому замаху далеко выходящий за рамки классической «польской геополитики» (…) Но Польша «от можа до можа» в моменте более чем реальна. И эта конструкция, пусть неустойчивая и раздираемая внутренними дрязгами, будет создавать долгосрочные риски для РФ даже после завершения СВО, особенно если под контролем Варшавы окажутся значимые регионы Украины», — пояснил он.

Без авианосцев, но с амбициями

Дмитрий Офицеров-Бельский согласен с точкой зрения Евстафьева. Он отметил, что Польша по большому счету уже является европейской державой. Ее не нужно считать государством на окраине Европы. В ЕС ее так никто уже не воспринимает. Только в России осталась привычка считать ее одной из соцстран, одной из бывших сателлитов Москвы, которая теперь стала сателлитом других стран. Однако такое восприятие ошибочно.

— В Италии вышел тематический журнал, в котором одна из статей называлась «Имперская Польша». Это, может быть, некоторое преувеличение, но в целом так и есть , — отметил политолог.

По его словам, сравнение с проектом «Междуморье» неудивительно. У России есть характерная черта искать в польской внешней политике какие-то реминисценции прошлого.

— Если мы говорим о попытках распространения влияния на соседние страны, то сразу вспоминаем о Речи Посполитой. Поляки, кстати, тоже иногда это делают. Недавно вышла статья в ведущей польской газете, в которой автор говорит, что только объединившись с Украиной в некое формирование на подобии Речи Посполитой, Польша может быть полноценным соперником России, — пояснил эксперт.

Фото: REUTERS/Artur Widak

Полонист допустил сравнения с проектом «Междуморье» в публичной речи, но при этом призвал «не увлекаться проведением параллелей», поскольку у них и нынешних польских концепций совершенно разная природа.

— Сейчас нет тех реалий, которые были по итогам Первой мировой, когда страны-лимитрофы были фактически зажаты между Германией и Советским Союзом. У поляков есть вполне тривиальная идея регионального доминирования и через позиционирование себя в качестве европейской державы, европейского партнера США в ЕС, партнера, который будет организовывать региональные процессы, — пояснил Офицеров-Бельский.

Он добавил, что если сравнивать разницу военных потенциалов между Францией и Польшей, то она колоссальна. У Польши нет ни своего ВПК, ни ядерного оружия, ни способности содержать, например, авианосцы.

— Но у поляков тем не менее есть амбиции. У французов есть авианосец «Шарль де Голль», а у поляков — амбиции. При этом планируемые 4% ВВП на оборонные расходы — это достаточно большая цифра. У поляков всё серьезно: 40-миллионная нация, которая собирается вооружаться. Если они и не достигнут по-настоящему серьезного военного уровня, то по крайней мере сильно продвинутся в этом , — уверен политолог.

Он также добавил, что поляки стали проявлять активность не прямо сейчас. Во время оккупации Ирака Америкой и ее союзниками польский контингент был там третьим по значимости и по численности после американского и британского.

— Поляки всегда серьезно относились к вопросам своей военной подготовки. Для них это была возможность отработать слаженность действий с англосаксонскими партнерами, — подытожил эксперт.