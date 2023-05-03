Развод на деньги: Польша захотела репараций от Германии и РФ

Варшава может потребовать репарации от Москвы. Об этом заявили в канцелярии президента Польши. Однако вначале власти хотят добиться выплат от Германии. В восточноевропейской республике периодически возвращаются к этой теме: осенью прошлого года власти требовали от Берлина около $1,3 трлн. В ФРГ постоянно заявляют, что вопрос закрыт и денег поляки не получат. Почему в Варшаве постоянно поднимают тему репараций и удастся ли полякам добиться своего — разбирались «Известия».

Требуют денег

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом России Владимиром] Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.

В последние годы Польша стала всё чаще возвращаться к вопросу репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой войны. Напоминать немцам об этом Варшава начала с начала 2000-х. Занимавший тогда пост президента страны Лех Качиньский, впоследствии трагически погибший в авиакатастрофе под Смоленском, первым поднял этот вопрос. Во время обсуждения проекта конституции ЕС и процесса принятия решения в Евросоюзе он заявил, что у республики должно быть столько же голосов, сколько у нее было бы, если бы не потери во Второй мировой войне. Это рассердило как Берлин, так и Брюссель.

Польские власти пыл умерили, но от идеи отказываться не стали. Вновь к теме репараций вернулся брат Качиньского — Ярослав, когда его партия получила большинство голосов на выборах. Экс-премьер Польши Беата Шидло неоднократно заявляла, что у ее родины есть право на «восстановление справедливости», поскольку поляки — «жертвы, которым не возместили ущерб».

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Отказ от репараций зафиксировали дважды

Шесть лет назад в стране создали специальную парламентскую комиссию для подсчета суммы выплат. Осенью 2022 года Варшава впервые назвала официальную сумму — $1,3 трлн. Польские власти при этом отметили, что «Германия в состоянии ее заплатить».

Берлин категорически отказывается что-то платить, заявляя, что свои обязательства выполнил еще в середине 1950-х годов и Польша это официально признала. Кроме этого, отказ Варшавы от каких-либо репараций зафиксирован в 1990 году — в международном договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Британии, ГДР, СССР, США, ФРГ, Франции.

Помимо этого, в начале 1990-х годов немецкие власти направили Варшаве 500 млн марок в качестве компенсации и около 2 млрд марок для узников концлагерей и жертв нацистских программ принудительного труда. С тех пор официальная позиция Берлина не изменилась.

В конце апреля Польша внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для семей и родственников жертв от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне. До этого Варшава обращалась в Совет Европы с просьбой помочь получить от Германии компенсации.

В Берлине в очередной раз подчеркнули, что поставили точку в вопросе выплат репараций.

Захотели денег от России

Тем временем польские политики стали всё активнее выступать с инициативой потребовать деньги и у России. В сентябре прошлого года эту идею поддержал президент страны Анджей Дуда. Через месяц в МИДе республики пообещали «провести расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от Москвы возмещения ущерба».

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В российском внешнеполитическом ведомстве такие инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. В МИДе отметили, что Варшава пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к «историческому ревизионизму».

Советские солдаты освободили Польшу от нацистских захватчиков в 1944–1945 годах. В результате операции Красная армия потеряла свыше 600 тыс. человек. Помимо этого, Советский Союз оказывал активную помощь и в послевоенном восстановлении республики.

— Для таких выплат, на которых настаивает Варшава, нет правовых оснований. Польша была участником получения репараций от поверженной Германии, соответствующий порядок выплат был подписан польским руководством с СССР, из чьей доли Польша получала возмещение ущерба. Более того, она приобрела значимые территориальные приращения, богатые природными ресурсами. Поэтому пересмотр в любом направлении потребует переоценки, например, территориальных приращений , — считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Помимо этого, по словам политолога, после войны Польше была оказана весьма значительная как финансовая, так и продовольственная помощь.

— Конкретные восстановительные проекты были осуществлены Советским Союзом. Всё время нахождения в соцблоке Польша получала дешевые энергоносители, что давало возможность благоприятного развития и высокого уровня жизни. В Польше тогда не было большого числа сверхбогатых людей, однако и уровень социального обеспечения для всех граждан, а не отдельных категорий был высоким, что нельзя сказать о текущей ситуации, — добавила эксперт в беседе с «Известиями».

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Политолог считает, что никто ничего не будет платить Польше. По ее словам, любой подсчет Варшавы в связи с абстрактным понятием « оккупация» не имеет правовых оснований. Польша не была оккупирована, более того, она получала поддержку и субсидии от СССР.

— Для Польши это традиционное поведение «гиены Европы», как в свое время ее назвал Черчилль. Это политические игры, чтобы обратить на себя внимание и на фоне таких огромных требований заявить в очередной раз о своих ущемленных интересах и заставить контрагентов идти навстречу Варшаве хотя бы в других вопросах , — подытожила специалист.

Создать международный механизм

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, поляки живут по известному натовскому принципу: нужно держать немцев униженными, американцев внутри Европы, а Россию за ее пределами. Эта же логика актуальна и в данный момент.

— Поляки напоминают всем европейцам о том, что означает немецкое доминирование и что его быть не должно. А если немцы не хотят каяться, значит, что-то в них уже изменилось. Это уже не тот самый народ, представитель которого — канцлер Вилли Брандт — вставал на колени перед поляками, — отмечает в разговоре с «Известиями» эксперт.

По мнению полониста, в Варшаве понимают, что никаких репараций от Германии они не получат. Но это сугубо символический момент: поляки таким образом напоминают о том, что по крайней мере очень некорректно поднимать сейчас вопрос о лишении Польши европейских субсидий. В таком контексте немцам будет сложнее говорить о том, что Польша получает слишком много европейских дотаций и их необходимо сократить. К тому же поляки пытаются создать и обосновать логику новой системы репараций.

— На самом деле это крайне сложно сделать, потому что нет соответствующих юридических механизмов. Но можно попытаться их выработать и убедить своих союзников принять и использовать их в отношении России. Всё это, разумеется, в контексте нынешнего украинского кризиса. То есть поляки пытаются думать о том, что в конфронтации с Западом Россия проиграет. Однако в любом случае можно будет изъять какую-то часть российских средств, чем они сейчас и занимаются, если говорить о счетах нашего посольства в Варшаве, — пояснил Офицеров-Бельский.

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Политолог добавил, что прежде поляки арестовывали счета российского диппредставительства, а теперь они просто изъяли деньги и перевели их на счета Генпрокуратуры.

— Они хотят первыми предложить новую логику изъятия российских средств и, конечно же, стать первыми, кто разработает схему их использования. Например, будет заявлено, что это в пользу Украины, хотя на самом деле средства пойдут нынешним донорам конфликта со стороны Запада, — считает собеседник.

Специалист также отметил, что поляки стремятся быть операторами этих средств и создать модель управления деньгами раньше остальных, то есть быть авторами самого механизма.