Польша уже поставила Киеву свыше 300 танков, поэтому отправка 14 немецких Leopard украинским ВС по существу ничего не поменяет в отношениях Москвы и Варшавы. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он подчеркнул: коллективный Запад, в том числе и эта страна, «‎уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев» . При этом в вопросе понижения дипотношений Москва «готова к любому развитию событий‎»‎, но в принципе не инициирует ничего, а лишь адекватно реагирует на недружественные действия‎‎. Также дипломат рассказал, как 27 января в Польше будут проходить памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима .

«‎‎С 2022 года нам слово не предоставляется»

— Пригласили ли власти Польши представителей РФ на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим? И что представительства РФ в Польше планируют провести в дни памяти жертв холокоста?

— Такое приглашение в посольство не поступало . Как следует из информации, размещенной на сайте музея «Аушвиц-Биркенау», в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно, и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти. До 2021 года в программу таких мероприятий включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия .

Некому будет Солдаты Красной армии общаются с детьми после их освобождения из концлагеря Аушвиц Фото: общественное достояние

С мая 2022 года закрыта российская экспозиция в музее, так как ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за западных санкций не может переводить в Польшу плату за ее обслуживание , а дирекция музея отказывается согласовывать альтернативные варианты решения этого вопроса. В этой связи содержание экспозиции в виртуальном формате размещено на сайтах посольства и генконсульства России в Кракове.

27 января генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит венки к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима, на городском кладбище.

Некому будет Советские солдаты с освобожденными пленными лагеря смерти Аушвиц Фото: Getty Images/Sovfoto/Universal Images Group

— Экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчинска-Наленч заявила, что все страны Евросоюза и США должны «выслать» российских послов. Таким образом дипломат предложила понизить уровень дипломатических отношений. С середины января понижение дипотношений происходит с Эстонией и Латвией. Насколько реальна перспектива, предложенная Пелчинска-Наленч? И намерена ли РФ первой понизить уровень отношений с Варшавой?

— Мы в принципе не инициируем разрыва или понижения уровня дипотношений, а лишь адекватно и жестко реагируем на недружественные действия наших западных «‎непартнеров» ‎. В принципе, с их стороны в нынешней ситуации можно ждать чего угодно, но и мы давно готовы к любому варианту развития событий.

Справка «Известий» 23 января Россия заявила о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу предписано покинуть РФ до 7 февраля. Посол России в Эстонии Владимир Липаев тоже должен покинуть Таллин к этому времени, сообщил глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики Урмас Рейнсалу. Решение российского министерства последовало в ответ на требование прибалтийской страны сократить дипломатический штат посольства РФ в Таллине. «Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией полностью лежит на эстонской стороне. Мы будем продолжать реагировать на враждебные шаги эстонского руководства», — говорится в сообщении российского министерства. Аналогичное решение понизить дипотношения с Москвой «‎‎из солидарности с Таллином» приняла и Латвия. Ее власти обязали посла РФ Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля.

«‎‎Польша уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев»

— Ранее руководство Польши заявило о желании поставить Украине немецкие танки Leopard. Будет ли РФ в таком случае рассматривать Варшаву в качестве стороны конфликта? И как это в целом скажется на отношениях РФ и Польши?

— Польские официальные лица заявляли, что их страна в прошлом году передала Украине порядка 300 танков (советских Т-72 и их полонизированной модификации). Добавление к ним 14 немецких машин принципиально ничего не изменит . Де-факто коллективный Запад, в том числе Польша, уже давно ведет против России на Украине «войну по доверенности» руками украинцев. Понятно, что и в наших отношениях с Варшавой по существу ничего не поменяется.

Некому будет Солдаты армии Польши Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

— Страны «большой семерки» (G7) и их союзники, включая Польшу, согласовали ограничение цены на российскую нефть в размере $60 за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 февраля на пять месяцев поставки сырой нефти и нефтепродуктов странам, присоединившимся к рестрикциям. Продолжает ли Польша сейчас закупать российские энергоресурсы и сможет ли Варшава полностью отказаться от поставок энергоносителей из РФ?

— Польша продолжает покупать российскую нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба» — на трубопроводные поставки ценовой потолок не распространяется, — а также российские нефтепродукты , в отношении которых введенное ЕС эмбарго вступает в силу с 5 февраля этого года. Отказаться совсем от российских энергоносителей Польша, конечно, может — ценой немалых переплат за их покупку у альтернативных поставщиков, по принципу «назло клятым москалям отморозим себе уши» . Но, как у нас говорят, было бы желание, а дурное дело — нехитрое…

— Насколько сократился товарооборот РФ и Польши в 2022 году?

— Полных данных за 2022 год пока нет, за первые три квартала наш импорт из Польши сократился более чем на 40%, экспорт вырос на 8,5% в основном за счет удорожания поставляемых туда российских нефти и нефтепродуктов, а до апреля — также газа.

— Есть ли сферы, в которых РФ и Польша сохраняют сотрудничество?

— Взаимодействуем по необходимости, когда того требуют обстоятельства.