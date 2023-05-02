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В Польше заявили о планах добиться репараций от России

Представитель президента Польши Пшидач: Варшава может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Lidia Mukhamadeeva
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Польша может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии. Об этом во вторник, 2 мая, в интервью Financial Times сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с [Москвой]», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Варшава не требует репараций от России.

В мае сообщалось, что власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, пишет «Газета.Ru». При этом польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги и у России. В сентябре прошлого года эту идею поддержал президент страны Анджей Дуда.

Ранее, 26 января, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате репараций. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. По словам Мулярчика, проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

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В правительстве Германии со своей стороны неоднократно указывали, что не будут ничего платить, и напомнили, что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году. В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

В декабре научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

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