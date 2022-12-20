В МГИМО оценили шансы Польши получить репарации от ФРГ после обращения в СЕ

Польша не имеет юридических оснований для того, чтобы требовать от Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны. Об этом 20 декабря «Известиям» сообщил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее в этот день стало известно, что власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации.

«Юридических оснований для этого требования крайне мало, можно сказать, что их нет, поскольку все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году. Точка зрения Польши о том, что Польская Народная Республика не является в полной мере польским государством, с которым правомерно заключать подобные соглашения, не выдерживают критики», — сказал эксперт.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава не видит у Берлина желания вести диалог по вопросу репараций. Он обратился к генеральному секретарю и комитету министров СЕ с просьбой создать формулу для сотрудничества между Польшей и ФРГ. Мулярчик призвал структуры СЕ проанализировать этот вопрос, пишет «РИА Новости».

В сентябре стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.

В том же месяце Варшава заявила, что планирует требовать репарации и от России. Президент Польши Анджей Дуда одобрил эту идею. По его словам, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Дуды о репарациях. По его словам, подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

В сентябре «Известия» опубликовали документ от 1956 года, в котором заместитель начальника военно-научного управления Генерального штаба Советской армии Александр Покровский привел данные о суммах, потраченных Советским Союзом на вооружение и обеспечение Польши во время Второй мировой войны. Согласно документу, всего на военную технику, боеприпасы и восстановление Польши ушло 26 млн 720 тыс. рублей.