ФРГ официально отклонила требование Польши о репарациях

Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны. Соответствующая нота была доставлена ​​в МИД Польши во вторник, 3 января.

«По заявлению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и возмещении военных потерь остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому поводу», — говорится в публикации на сайте польского ведомства.

Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, страна, несмотря ни на что, продолжит добиваться урегулирования данной ситуации в соответствии с национальными интересами.

Так, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик уже обратился к руководству ООН с призывом поддержать требования Варшавы. Отмечается, что во все ключевые структуры организации будет направлен подробный доклад о потерях, которые понесла республика в 1939–1945 годах.

Ранее, 21 декабря, Мулярчик обратился за помощью в получении компенсаций к Совету Европы, а также к ЮНЕСКО. Он выразил надежду на то, что европейские органы власти сумеют организовать платформу для диалога между Германией и Польшей.

Тогда же научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

В сентябре стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт.

В правительстве Германии также указали, что не намерены осуществлять выплаты. Там заявляли, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.