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Польша попросила помощи у Совета Европы в получении репараций от ФРГ

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Фото: TASS/ IMAGO/Jürgen Heinrich
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Польша обратилась к Совету Европы с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, понесенный во Второй мировой войне. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

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С этой же просьбой Варшава обратилась к ЮНЕСКО. По словам Мулярчика, Польша не видит желания немецкой стороны вести диалог по вопросу репараций.

«Мы просим, чтобы генеральный секретарь Совета Европы и комитет министров Совета Европы и все члены Совета Европы проанализировали этот вопрос», — пояснил дипломат.

Он обратил внимание на то, что несмотря на направление дипломатической ноты и многочисленные призывы со стороны Варшавы, Берлин игнорирует ситуацию. Мулярчик выразил надежду, что европейские органы власти помогут Варшаве в этом вопросе.

«Мы обращаемся, чтобы было начато сотрудничество, чтобы была создана платформа для диалога между Германией и Польшей», — заключил дипломат.

Ранее во вторник научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

В сентябре стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт.

В правительстве Германии также указали, что не намерены осуществлять выплаты. Там заявляли, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

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